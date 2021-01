Le Dr Anthony S.Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré vendredi à CNN que les États-Unis ne suivraient pas l’exemple de la Grande-Bretagne dans les premières injections de vaccins à chargement frontal, retardant potentiellement l’administration des secondes doses.

La Grande-Bretagne a annoncé cette semaine un plan visant à retarder la deuxième injection de ses deux vaccins autorisés, développés par Pfizer et AstraZeneca, dans le but de distribuer à plus de personnes la protection partielle conférée par une dose unique.

«Je ne serais pas en faveur de cela», a déclaré le Dr Fauci à Elizabeth Cohen de CNN. «Nous allons continuer à faire ce que nous faisons.»

Son avis a été approuvé par certains experts, dont le Dr Eric Topol, un expert en essais cliniques au Scripps Research Translational Institute en Californie, qui a tweeté, « C’est bien parce que cela suit ce que nous savons, les données d’essai avec une efficacité extraordinaire de 95%, évitant l’extrapolation et les inconnues. »