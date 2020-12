Le Dr Anthony Fauci a une fois de plus déconseillé les voyages et rassemblements festifs après que les Centers for Disease and Prevention Control (CDC) aient exhorté les gens à rester à la maison pour Noël.

Lors d’un entretien avec MSNBC, on a demandé à Fauci si les Américains devaient annuler leurs projets de voyage pour Noël.

« Je pense qu’ils vont devoir prendre des décisions individuelles, mais je pense que nous devons, en tant que nation, considérer sérieusement les choses dont nous parlons dans le domaine de la santé publique, de minimiser les voyages dans la mesure du possible ». Fauci a répondu.

«Parfois, c’est absolument nécessaire, mais dans la mesure du possible, ne voyagez pas, ne vous rassemblez pas», a déclaré Fauci.

« Parfois, c’est absolument nécessaire, mais dans la mesure du possible, ne voyagez pas, ne vous réunissez pas ensemble », a déclaré Fauci.Un voyageur portant un masque traverse l’aéroport international O’Hare de Chicago le 29 novembre.

Les passagers font la queue pour entrer au point de contrôle de la Transportation Security Administration à l’aéroport international de Los Angeles le 25 novembre

«Je sais à quel point c’est difficile. Nous avons tous un fort degré d’empathie, sachant, et moi y compris, vouloir être avec votre famille, vouloir avoir un grand dîner de Noël avec la famille et les amis.

«Pour le moment, cela ne devrait tout simplement pas être fait. Au mieux de nos capacités, nous devons éviter les voyages et éviter les lieux de rassemblement », a ajouté le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Fauci a fait écho au CDC, qui a pressé les Américains de ne pas voyager pour le reste de la saison des vacances.

« La meilleure chose à faire pour les Américains au cours de la prochaine saison des vacances est de rester chez eux et de ne pas voyager », a déclaré mercredi aux journalistes Henry Walke, le responsable des incidents COVID-19 du CDC.

«Les cas augmentent. Les hospitalisations augmentent, les décès augmentent. Nous devons essayer de plier la courbe, arrêter cette augmentation exponentielle.

Selon les nouvelles directives du CDC, si les gens voyagent, ils devraient se faire tester un à trois jours avant le voyage et trois à cinq jours leur voyage.

Les personnes qui ne se font pas tester doivent limiter les activités non essentielles pendant 10 jours après le voyage.

Des conseils similaires ont été émis avant Thanksgiving, mais des millions d’Américains ont quand même voyagé.

Le week-end dernier, Fauci a prédit que des rassemblements irresponsables de Thanksgiving pourraient entraîner « une poussée superposée à cette vague ».

Au cours de son entretien avec MSNBC, il a doublé cette prédiction, affirmant que les États-Unis allaient connaître «une poussée superposée à une poussée, car nous avons déjà cette forte pente».

« Nous n’avons toujours pas encore vu ce qui sera probablement un autre coup de vague après le voyage et la réunion pendant Thanksgiving », a-t-il expliqué.

«Nous entrons maintenant, approchant la saison de Noël. L’effet de Thanksgiving se concrétisera dans deux semaines, littéralement alors que nous entrons dans la saison des voyages pour Noël et Hanoukka.

Jeudi, il y avait plus de 14 millions de cas confirmés de virus aux États-Unis avec au moins 274648 décès

Le médecin a déclaré que les États-Unis étaient «dans une période très, très difficile de décembre et janvier».

« Plutôt que de simplement lever les mains dans le désespoir, il y a des choses que nous pouvons faire à ce sujet », a-t-il déclaré, indiquant le port de masques, la distanciation sociale, éviter les rassemblements à l’intérieur et rester à la maison autant que possible.

L’entretien a eu lieu juste avant que Fauci ne parle au président élu Joe Biden, qui a révélé qu’il demanderait aux Américains de se masquer pendant 100 jours dès qu’il prêtera serment.

Biden, qui a demandé à Fauci d’être son conseiller médical en chef sur la pandémie, a déclaré à CNN: « Le premier jour de mon inauguration, je vais demander au public pendant 100 jours pour masquer – juste 100 jours pour masquer. Pas pour toujours.

«Et je pense que nous verrons une réduction significative« des cas de COVID lorsque cela se produira ».

Le jour de l’inauguration est le 20 janvier. Biden a poussé les Américains à porter des masques pour lutter contre la maladie.

Les plans de Biden surviennent alors qu’il y avait un nouveau record aux États-Unis mercredi, le plus grand nombre de décès par COVID en une journée à 2670.

Plus de 100 200 patients se trouvaient mercredi dans les hôpitaux américains, selon le COVID Tracking Project.

Biden a également révélé qu’il avait parlé à Fauci et lui avait demandé de rester dans son emploi actuel et de jouer un rôle de premier plan dans son administration.

Les dîners savourent un repas dans un restaurant à Pasadena, en Californie, le mercredi

« Je lui ai demandé de rester exactement le même rôle qu’il avait eu pour les derniers présidents, et je lui ai demandé d’être également un conseiller médical en chef pour moi et de faire partie de l’équipe Covid », a déclaré Biden à CNN dans le cadre de la premier entretien conjoint avec Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris.

Biden a ajouté que Ron Klain, son nouveau chef de cabinet, connaissait bien Fauci et lui parlait « tout le temps ».

Le Fauci s’est parfois heurté à Donald Trump alors que le président a fait des suggestions telles que l’injection d’eau de Javel pour lutter contre le coronavirus et a fait pression pour une reprise économique avant les conseils médicaux.

Mais le médecin, qui était l’un des premiers experts de la crise du sida, est devenu un héros public et un visage de confiance de la maladie à mesure que les cas augmentent à travers le pays.

Et bien que Fauci n’ait pas suggéré un verrouillage pour tout le pays, la Californie a pris les choses en main.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi une nouvelle ordonnance de séjour à domicile pour les régions où moins de 15% des lits des unités de soins intensifs sont disponibles.

Le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé jeudi une nouvelle commande de séjour à domicile pour les régions où moins de 15% des lits d'unité de soins intensifs sont disponibles

Le nouvel ordre divise l'État en cinq régions – dont aucune n'atteint actuellement le seuil des nouvelles restrictions. Cependant, Newsom a déclaré que quatre régions sur cinq étaient en passe d'atteindre ce seuil dans quelques jours

Le nouvel ordre divise l’État en cinq régions – dont aucune n’atteint actuellement le seuil des nouvelles restrictions.

Cependant, Newsom a déclaré que quatre régions sur cinq – le Grand Sacramento, le nord de la Californie, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie – sont en passe d’atteindre ce seuil dans quelques jours et que la cinquième – la région de la baie – devrait l’atteindre d’ici le milieu de le mois.

Lorsqu’ils dépassent 85% de leur capacité, l’État ordonnera aux régions touchées de fermer les salons de coiffure et les salons de coiffure, de limiter les magasins de détail à 20% de leur capacité et de ne permettre aux restaurants d’offrir des plats à emporter et des livraisons que pendant au moins trois semaines.

Le nord de la Californie a 15 pour cent de ses lits de soins intensifs disponibles, la vallée de San Joaquin en a 22 pour cent, le Grand Sacramento en a 24 pour cent, le sud de la Californie en a 26 pour cent et la région de la baie en a 28 pour cent.

L’annonce intervient après que la Californie a battu son record de nouveaux cas quotidiens mercredi avec plus de 20 000, portant le total de l’État à 1 264 539 avec 19 437 décès.

Un nombre record de 9 702 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2 147 dans l’unité de soins intensifs, laissant l’État avec moins de 1 800 lits de soins intensifs disponibles.

« En fin de compte, si nous n’agissons pas maintenant, notre système hospitalier sera débordé », a déclaré Newsom lors d’une conférence de presse vidéo.