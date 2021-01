Le DR Anthony Fauci a fustigé Donald Trump en affirmant que l’ancien président pensait que les masques Covid-19 diminuaient sa virilité.

Fauci, qui a récemment été promu conseiller médical en chef à la Maison Blanche, a décrit Trump comme étant un «gars assez macho» dans son raisonnement pour porter rarement un masque.

Il était «malheureux» que de nombreux Américains aient décidé de faire de même, a-t-il déclaré à l’Atlantique, dans une interview publiée hier.

Les commentaires interviennent alors que le médecin est accusé d’avoir déplacé les poteaux de but sur les conseils de Covid-19, car il a déclaré qu’il était «de bon sens» de porter deux masques.

Dans une interview télévisée mardi, l’animatrice de Fox News, Sandra Smith, a évoqué les récentes remarques de Fauci selon lesquelles le double masquage était du «bon sens», avec le commentaire «Le Dr Fauci, il semble que les poteaux continuent de bouger.»

Smith a poursuivi en disant à Fauci que «nous essayons tous de faire ce qu’il faut pour rester en sécurité».

«Nous portons tous nos masques et espérons que la plupart des gens le sont. Maintenant, nous entendons que nous devrions en porter deux », dit-elle.

«Si je vais à l’épicerie, est-ce que je porte deux, est-ce que j’en porte trois? Est-il plus sûr de porter huit? Où ça s’arrête?!

Fauci a dit à Smith que la «discussion» était en train de changer, par opposition aux poteaux de but.

Il a ajouté que les Centers for Disease Control and Prevention ne recommandaient officiellement à personne de porter plus d’un masque.

DOC V DON

L’échange a eu lieu le même jour que la publication du Dr Fauci’s entretien avec l’Atlantique, dans lequel il a dit qu’il était prêt à mettre sa relation difficile avec Trump derrière lui.

Parlant de son temps à travailler avec l’administration Trump, Fauci a commenté à quel point il était difficile de transmettre l’importance des masques à l’ancien président.

«C’est vraiment difficile d’entrer dans sa tête, mais je pense que ce qui se passait avec lui, c’est qu’il n’était pas intéressé par l’épidémie», a-t-il déclaré.

«L’épidémie pour lui était une vérité incommode qu’il n’a pas acceptée comme une vérité. C’est quelque chose qui a empêché ce qu’il voulait vraiment faire.

Trump était un «gars assez macho» quand il s’agissait de ne pas vouloir être vu portant un masque, a déclaré Fauci.

Dans une autre interview récente avec Fox News, l’animatrice Dana Perino a fait référence à la récente interview de Fauci avec un podcasts du New York Times, dont une grande majorité portait sur sa relation troublée avec Trump, par opposition à la pandémie.

Selon les rapports du Daily Mail, Perino a noté à quel point Fauci était «disposé» à répondre aux questions sur Donald Trump.

«Je sais que ces questions sont irrésistibles pour les journalistes, mais y a-t-il une loi des rendements décroissants pour continuer à répondre aux questions sur cette relation si la crise est aussi aiguë que vous le dites? elle a demandé.

Le médecin était d’accord avec l’insinuation de Perino selon laquelle l’attention était peut-être mal placée.

«Après cet entretien, je me suis dit que nous devions vraiment regarder vers l’avenir et laisser cela derrière nous. Je suis totalement d’accord avec vous », a-t-il déclaré.

«En regardant vers l’avenir, je ne suis vraiment pas du tout enthousiaste à l’idée de réexaminer ce qui s’est passé à l’époque plutôt que d’attendre avec impatience ce que nous devons faire maintenant.»