Le Dr Fauci a rejeté l’avertissement par e-mail concernant la dissimulation de Covid par la Chine parce que c’est «trop long pour moi à lire» – The Sun

ANTHONY Fauci a rejeté un e-mail d’avertissement concernant la « dissimulation » de Covid en Chine au début de la pandémie, car il était « trop ​​long » à lire.

Les e-mails obtenus par Buzzfeed montrent comment le Dr Fauci, 80 ans, a reçu un long message du physicien Erik Nilsen sur ses « soupçons » sur le véritable nombre de morts de Covid en Chine et a mis en garde contre un « tsunami » d’infections aux États-Unis.

Le Dr Fauci n’a pas lu le message d’alerte précoce Crédit : La Méga Agence

Erik Nilsen a averti que la Chine « trompait le monde » avec ses données sur les décès de Covid Crédit : AFP

Plus de 3 000 pages de courriels du Dr Fauci ont été obtenues par le Washington Post, Buzzfeed News et CNN par le biais de la Freedom of Information Act.

L’e-mail de Nilsen au Dr Fauci du 18 mars 2020 déclare : « Je suis convaincu que vous savez déjà que l’épidémie a largement dépassé le point de confinement et, malheureusement, l’immunité collective s’ensuivra bientôt. »

« Je vous écris pour m’assurer que vous savez déjà ou au moins soupçonnez

tout ce que je m’apprête à vous dire », a écrit Nilsen, le patron de Bio-Signal Technologies, basé au Texas.

« Je dois me vider la conscience car il est possible (bien que peu probable) que certaines de ces informations soient nouvelles et éventuellement utiles pour, au moins, sauver des vies aux États-Unis. »

Dans son e-mail, Nilsen a affirmé que la Chine avait cessé de compter les décès de Covid dès janvier de l’année dernière, « fabriqué des données » et « induit le monde en erreur ».

« Je suis convaincu que la Chine a cessé de compter les cadavres infectés par le Covid-19 depuis le 7 janvier 2020 », a-t-il écrit.

« Ils ont ajouté quotidiennement des données fabriquées pour montrer (pour sauver la face) du monde et de leur propre peuple un aplatissement impressionnant de la courbe de l’épidémie en Chine. »

Il a ajouté : « Mes soupçons ont finalement été confirmés par au moins deux de mes sources en Chine … les données publiées par la Chine ne sont pas seulement des ordures, elles ont induit le monde en erreur dans un faux sentiment de sécurité. »

Plus de 3 000 pages d’e-mails de Fauci ont été publiées par Buzzfeed

Eric Nilsen tire la sonnette d’alarme sur l’état de la pandémie aux Etats-Unis Crédit : PA

Nilsen a affirmé que le virus mortel se propageait aux États-Unis depuis 2019 Crédit : Getty

« Je tiens à souligner que je ne pense pas que la Chine ait intentionnellement fait

cela pour nuire au monde », a ajouté Nilsen.

« La Chine voulait que le monde croie que ses efforts de quarantaine herculéens ont contenu l’épidémie. »

Nilsen a également tiré la sonnette d’alarme sur l’état de la pandémie aux États-Unis et a affirmé que le virus mortel se propageait dans tout le pays depuis 2019.

« Je crois que de nombreux décès de Covid-19 ont été incorrectement étiquetés à

décès dus à la grippe 2019-2020″, a-t-il écrit.

« La propagation aux États-Unis est presque certainement déjà homogène, car elle se déroule depuis l’année dernière sans aucun confinement. »

Écrivant pendant les premiers stades de la pandémie lorsque l’Italie a été frappée par l’épidémie, Nilsen a écrit: « Je ne pense pas que l’Italie soit en avance sur nous. Je pense que nous sommes en avance et de loin. »

Mais le Dr Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, n’a pas lu le message d’alerte précoce.

« Trop long à lire pour moi », a déclaré le Dr Fauci dans un e-mail à son collègue Robert Eisinger.

Le contenu de certains des e-mails a conduit à de nouveaux appels au licenciement du Dr Fauci par des républicains comme Sen Rand Paul et la représentante Marjorie Taylor Greene.

Les messages offrent un aperçu des premiers jours déroutants de l’épidémie de Covid aux États-Unis et des relations du Dr Fauci avec le gouvernement, les responsables de la santé, les médias, les célébrités et les Américains ordinaires.

Le 31 janvier 2020, plus de deux mois avant que Covid ne soit déclaré pandémie, Fauci a transmis une copie d’un article du magazine Science intitulé Mining Coronavirus Genomes for Clues to the Outbreak’s Origins au chercheur américain en virus Kristian Anderson et Sir Jeremy Farrar – qui dirige un organisation caritative mondiale pour la santé en Grande-Bretagne.

« Cela vient de sortir aujourd’hui. Vous l’avez peut-être vu. Sinon, cela intéresse la discussion en cours », a écrit le Dr Fauci dans un e-mail avec l’article en pièce jointe.

Dans sa réponse, Anderson a noté qu’une analyse plus approfondie était nécessaire pour déterminer si le virus aurait pu être conçu.

Le Dr Fauci a déclaré qu’il n’était «plus convaincu» que le virus avait évolué naturellement Crédit : AP

Le Dr Fauci a été remercié pour avoir contesté publiquement la probabilité de la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan Crédit : AFP

« Le problème est que nos analyses phylogénétiques ne sont pas en mesure de déterminer si les séquences sont inhabituelles au niveau des résidus individuels, sauf si elles sont complètement désactivées », a-t-il écrit.

Le 16 avril 2020, Fauci a reçu un e-mail du Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, concernant la théorie des fuites de laboratoire en cours de discussion dans le programme « Hannity » de Fox News.

Collins a envoyé un e-mail avec le sujet, « le complot prend de l’ampleur », mais le contenu de l’e-mail a été noirci.

Fauci a répondu à cet e-mail, mais ce qu’il a dit a également été occulté.

PERSONNEL MERCI

Deux jours plus tard, Fauci a reçu un message de Peter Daszak, président de l’Alliance EcoHealth, le remerciant d’avoir contesté publiquement la probabilité de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan.

« Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour Covid-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, pas une libération de laboratoire Institut de virologie de Wuhan », a écrit Daszak.

L’EcoHealth Alliance a utilisé sa subvention du NIH pour étudier les coronavirus chez les chauves-souris chinoises et a envoyé au laboratoire de Wuhan près de 600 000 $ sur une période de cinq ans, à partir de 2014.

Après que Covid a été déclaré pandémie l’année dernière, le Dr Fauci a publiquement minimisé la possibilité que le virus ne se développe pas naturellement.

Le médecin a maintenu que l’origine la plus probable était une transmission de l’animal à l’homme dans un « marché humide » chinois.

Cependant, le Dr Fauci a changé de ton ces dernières semaines.

Lors d’un événement le mois dernier, il a déclaré qu’il n’était « plus convaincu » que le virus évoluait naturellement.

« Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

« Certes, les personnes qui ont enquêté disent que c’était probablement l’émergence d’un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus, mais cela aurait pu être autre chose, et nous devons le découvrir. »