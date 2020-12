Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, donne un coup de pouce après avoir reçu sa première dose du vaccin Covid-19 aux National Institutes of Health le 22 décembre 2020, à Bethesda, Maryland. | Patrick Semansky / Getty Images

Près de la moitié des Américains expriment leur scepticisme vis-à-vis des vaccins alors que les dirigeants politiques s’efforcent d’atténuer leurs inquiétudes en prenant le vaccin publiquement.

Le Dr Anthony Fauci a été vacciné, recevant sa première dose du vaccin Moderna Covid-19 à la télévision en direct mardi matin.

«Je ressens une extrême confiance dans l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin, et je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner», a-t-il déclaré quelques instants avant de recevoir l’injection.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, est devenu un nom familier en tant que membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche. Il est considéré comme l’un des experts les plus respectés du pays sur Covid-19, alors même qu’il s’est heurté au président Donald Trump sur diverses précautions pendant la pandémie, y compris la prise du médicament. hydroxychloroquine, tests, mise en œuvre des interdictions de voyager, redémarrer la saison NFL, et réouverture des écoles, comme l’a rapporté Dylan Scott de Vox.

Ce n’est pas une bataille qui a fonctionné pour le président – un sondage CNBC de novembre a indiqué que si 78% des Américains approuvent le travail que fait Fauci, seuls 41% diraient la même chose pour Trump.

Ces dernières semaines, Fauci a tourné une grande partie de son attention pour persuader le public américain que le vaccin est sûr. Certains experts estiment que 75 pour cent de la population doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective.

REGARDER: Le Dr Anthony Fauci reçoit le vaccin contre le COVID-19, affirmant qu’il a « une confiance extrême dans la sécurité et l’efficacité du vaccin » https://t.co/OMrSj3lUAj pic.twitter.com/M8dPrccqGU – CBS News (@CBSNews) 22 décembre 2020

Comme l’a écrit German Lopez pour Vox, les sondages indiquent que jusqu’à la moitié des Américains résistent à recevoir un vaccin. Bien que ces chiffres se soient améliorés ces dernières semaines, on craint toujours que le scepticisme vis-à-vis des vaccins puisse faire dérailler les efforts de santé publique.

«Le simple fait d’essayer de faire honte aux gens de se faire vacciner ne fonctionnera pas», écrit Lopez. «Le public devra être persuadé – convaincu que, comme les essais cliniques l’ont démontré jusqu’à présent, les vaccins sont sûrs et efficaces.» Il dit que cela nécessite de la transparence:

Avec les vaccins Covid-19, certaines personnes peuvent s’attendre à tomber malades dans les heures qui suivent une dose – rien de mortel ou de dangereux, mais des symptômes comme la fatigue, des maux de tête, des frissons et des douleurs musculaires a été reporté. Il est important, selon les experts, que les responsables et les travailleurs de la santé communiquent que les symptômes sont normaux, temporaires, un signe que le vaccin fonctionne réellement et qu’il vaut la peine d’éviter une maladie beaucoup plus dangereuse.

Le scepticisme vis-à-vis des vaccins a conduit de nombreuses personnes de haut niveau à se faire vacciner publiquement, dans l’espoir d’apaiser leurs inquiétudes. Notamment, les anciens présidents Obama, Bush et Clinton se sont portés volontaires début décembre pour prendre le vaccin ensemble en public. Lundi, le président élu Joe Biden a reçu le vaccin au Delaware, déclarant que «les vaccins ne sauvent pas des vies, les vaccinations le font».

Depuis que les verrouillages ont commencé aux États-Unis en mars, il y a eu une nette division partisane dans la prise de Covid-19 au sérieux, une tendance dangereuse qui pourrait conduire à moins de républicains recevant le vaccin et contrecarrer l’objectif de la nation de parvenir à l’immunité collective grâce à une vaccination généralisée. D’éminents républicains se font vacciner tôt – comme les Sens américains. Lindsey Graham et Marco Rubio, qui ont publié publiquement des informations sur la vaccination être la clé pour réduire la polarisation de l’observance du vaccin.