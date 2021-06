Le Dr Fauci a déclaré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan au printemps DERNIER, révèle l’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb

ANTHONY Fauci a déclaré aux responsables de la santé étrangers que le coronavirus aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan au printemps dernier, affirme l’ancien chef de la FDA Scott Gottlieb.

Le principal chef du coronavirus de Biden reste sous le feu des critiques après qu’une série de courriels explosifs ont suggéré qu’il avait minimisé la théorie des fuites de laboratoire aux premiers stades de la pandémie.

Scott Gottlieb a déclaré que Fauci avait déclaré aux responsables de la santé que Covid aurait pu s’échapper d’un laboratoire de Wuhan au printemps dernier Crédit : CBS

L’expert en santé reste sous le feu des e-mails suggérant qu’il a minimisé la théorie des fuites de laboratoire Crédit : Reuters

Scott Gottlieb, ancien chef de la Food and Drugs Administration, a affirmé que Fauci avait informé des experts de la santé en Europe que Covid aurait pu provenir d’un laboratoire.

Il a déclaré hier à CBS : « Je pense qu’au début, lorsqu’ils ont examiné la souche, ils ont eu des soupçons.

« Et cela prend du temps de faire cette analyse et cela a dissipé certains de ces soupçons. »

L’ancien chef de la FDA a également déclaré que Covid-19 devait être examiné du point de vue de la sécurité nationale, rapporte MailOnline.

Il a déclaré: « Un état d’esprit scientifique examine le virus et son comportement et tire une conclusion. »

Gottlieb a déclaré qu’une enquête de sécurité nationale examinerait le comportement du gouvernement chinois et du laboratoire de Wuhan en question.

Gottlieb a déclaré qu’une enquête de sécurité nationale examinerait le comportement du gouvernement chinois et du laboratoire de Wuhan Crédit : AP

Des experts en virus avaient précédemment averti Fauci que Covid, qui a tué plus de trois millions de personnes dans le monde, pourrait provenir d’un laboratoire.

Fauci a même reçu un message du président d’une organisation à but non lucratif le remerciant d’avoir remis en question la théorie des fuites de laboratoire.

L’Alliance EcoHealth a utilisé sa subvention des National Institutes of Health pour étudier les coronavirus chez les chauves-souris chinoises et aurait envoyé à l’Institut de virologie de Wuhan près de 600 000 $ sur une période de cinq ans, à partir de 2014.

Le chiffre est remis en question car les courriels publiés par le boffin suggèrent que les États-Unis ont envoyé plus de 826 000 $ – plus de 200 000 $ de plus que Fauci divulgué au Sénat.

Fauci a nié que tout argent américain ait servi à la recherche sur le « gain de fonction » – une pratique qui consiste à prendre un virus qui peut infecter les humains et à le rendre plus transmissible ou pathogène.

Mais il a admis qu’il ne pouvait pas être certain que les scientifiques du laboratoire aient tenu parole et évité d’utiliser des fonds américains pour mener des recherches dites de « gain de fonction ».

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Crédit : Reuters

L’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire avait été fermée « trop rapidement ».

Elle a déclaré hier à CBS : « La première est de reconnaître qu’il y avait trop tôt une tendance à écarter cette possibilité de fuite de laboratoire. »

Plus tôt ce mois-ci, Fauci a reconnu que la théorie de la « fuite de laboratoire » pouvait avoir du poids et que Covid n’était peut-être pas né naturellement.

Il a déclaré à CNN : « J’ai toujours dit, et je le dirai aujourd’hui… Je pense toujours que l’origine la plus probable est d’une espèce animale à un humain.

« Mais je garde l’esprit absolument ouvert, que s’il peut y avoir d’autres origines à cela, il peut y avoir une autre raison, cela pourrait avoir été une fuite de laboratoire. »

Plus de 3 000 pages d’e-mails de Fauci ont été obtenues par le biais de la loi sur la liberté d’information et publiées la semaine dernière par Buzzfeed.

D’autres e-mails ont révélé que Fauci avait été informé de la théorie du laboratoire et a rejeté un avertissement concernant la « dissimulation » de Covid en Chine, car il était « trop ​​long » à lire.

L’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire avait été fermée «trop rapidement» Crédit : Getty Images – Getty

Des législateurs républicains tels que la représentante Marjorie Taylor Greene et le sénateur Rand Paul ont depuis demandé le renvoi de Fauci.

La commentatrice conservatrice Candace Owens a déclaré que l’expert en santé « devrait être jugé » dans une prison fédérale.

La théorie des fuites de laboratoire est devenue de plus en plus courante – quelques mois seulement après avoir été précédemment rejetée comme complot.

Un examen des origines de la pandémie est en cours et les experts américains du renseignement feront rapport à Biden dans un peu moins de 90 jours.

Ils enquêteront pour savoir si le virus est passé d’un hôte animal à l’homme ou s’il a été accidentellement libéré d’un laboratoire de la ville chinoise.

Un rapport du Wall Street Journal a allégué que trois membres du personnel de Wuhan ont été hospitalisés en novembre 2019 avant que l’épidémie de Covid ne soit révélée au monde.

Le rapport a conduit à de nouveaux appels à une enquête plus large pour savoir si Covid-19 aurait pu s’échapper d’un laboratoire à Wuhan, où la pandémie aurait commencé.

En mars, un scientifique de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines de la pandémie a déclaré que la « théorie des fuites de laboratoire » ne pouvait être exclue.

La Chine a toujours nié les allégations d’une possible fuite de laboratoire.