Les pays suspendant l’utilisation du vaccin Covid d’AstraZeneca semblent répondre aux craintes personnelles des citoyens, et non aux données scientifiques soutenant une telle mesure, a déclaré mardi le Dr Ezekiel Emanuel à CNBC.

L’Allemagne, la France et une liste croissante d’autres pays européens ont ces derniers jours interrompu l’utilisation du vaccin AstraZeneca, développé aux côtés de l’Université d’Oxford, des problèmes de caillot sanguin.

Le vaccin à deux doses d’AstraZeneca n’a pas été autorisé aux États-Unis. Seuls les schémas thérapeutiques Covid à deux doses de Pfizer et Moderna et le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson ont reçu l’autorisation de la FDA pour une utilisation d’urgence en Amérique.

« Il se peut que … les gouvernements essaient de répondre aux inquiétudes des gens concernant le vaccin et pas nécessairement les données », a déclaré Emanuel, un ancien conseiller de Covid du président Joe Biden, sur « Squawk Box ». « Les actions ne suivent pas nécessairement les données. Elles suivent des réponses plus émotionnelles à ce genre de choses », a ajouté Emanuel, bioéthicien et oncologue qui sert de vice-provost pour les initiatives mondiales à l’Université de Pennsylvanie.

Les pays qui ont interrompu l’administration du vaccin AstraZeneca affirment que cette décision est temporaire alors qu’ils étudient un lien potentiel entre le vaccin et un risque accru possible de caillots sanguins. Certains analystes craignent que les décisions ne nuisent de façon permanente à la réputation du vaccin et, par extension, à la volonté du public de le prendre même si aucun lien n’est trouvé.

AstraZeneca a défendu son vaccin, déclarant dimanche dans un communiqué avoir examiné les données de sécurité de plus de 17 millions de personnes dans l’Union européenne et au Royaume-Uni qui ont reçu son vaccin. Il a déclaré qu’il n’a trouvé « aucune preuve d’un risque accru d’embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie, dans un groupe d’âge, un sexe, un lot ou un pays en particulier ».

Dimanche, AstraZeneca a signalé 15 incidents de TVP et 22 cas d’embolie pulmonaire chez des personnes ayant pris son vaccin Covid.

« Les données ne sont pas accablantes », a déclaré Emanuel, expliquant que, comme le vaccin est maintenant largement administré aux gens, sans groupe témoin comme dans un essai clinique, il est difficile de savoir si les caillots sanguins chez les receveurs ont été causés par le tir. ou simple coïncidence.

« N’oubliez pas que si vous le donnez à beaucoup de personnes âgées, il y aura beaucoup d’autres problèmes de santé que ces personnes ont et il est difficile de déterminer quel est le vaccin à partir de la condition de fond », a déclaré Emanuel. , qui a également travaillé comme conseiller en santé de l’ancien président Barack Obama. « Nous ne voyons pas une augmentation de la proportion par rapport à ce à quoi nous nous attendrions compte tenu de la population de patients recevant le vaccin », a ajouté Emanuel. « Aller au fond de cela va être la question cruciale. »

Le régulateur européen des médicaments a approuvé le vaccin Oxford-AstraZeneca fin janvier. Le vaccin de Moderna a été autorisé pour une utilisation dans l’UE au début du mois. Le vaccin développé conjointement par Pfizer et BioNTech a reçu le feu vert dans l’UE en décembre. Jeudi, le vaccin de Johnson & Johnson est devenu le dernier à recevoir l’autorisation de l’UE.

La pause dans l’administration du vaccin AstraZeneca dans certains pays intervient à un moment critique de la pandémie. Certains pays européens, comme l’Italie, constatent une augmentation des nouveaux cas de coronavirus et mettent en place des précautions de santé publique plus strictes.

Cependant, seulement environ 9% des personnes âgées de 18 ans et plus dans l’UE et l’Espace économique européen ont reçu au moins une injection de Covid, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Environ 4% de la population éligible au vaccin est entièrement vaccinée, selon les données de l’ECDC.

À titre de comparaison, 27,5% de la population américaine de 18 ans et plus a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, dont 14,8% entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« C’est une grande inquiétude que l’Europe n’ait tout simplement pas autant de personnes vaccinées », a déclaré Emanuel, en particulier compte tenu de la présence de variantes virales émergentes. «C’est une autre raison pour laquelle nous devons nous inquiéter de la situation de Covid dans d’autres pays, pas seulement aux États-Unis. De toute évidence, nous devons maîtriser la vaccination des personnes aux États-Unis … mais nous devons être préoccupés. sur les autres pays. «

La situation des coronavirus en Europe n’est plus nécessairement prédictive de ce qui se passera aux États-Unis, a déclaré lundi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Je ne pense pas que les conditions en Europe et la situation en Europe soient nécessairement plus prédictives de ce qui va se passer ici parce que nous avons beaucoup plus d’immunité dans notre population à la fois contre une infection antérieure – dont ils ont aussi – mais aussi maintenant à partir de la vaccination. », a ajouté Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, qui fabrique un vaccin Covid.