Le Dr Drew met en garde contre les résultats « extrêmement inquiétants » d’une étude sur la marijuana

L’une des personnalités médicales préférées de la télévision s’exprime sur les conclusions « extrêmement inquiétantes » d’une étude récente sur la consommation de marijuana.

«Quand cela a commencé à arriver, j’étais en fait quelque peu sceptique. Cela me semblait trop », a déclaré vendredi le Dr Drew Pinsky, spécialiste en toxicomanie, dans « The Bottom Line ». “Nous avons toujours su que le cannabis était associé à des épisodes psychotiques, mais on soupçonnait auparavant que c’était principalement des gens qui se dirigeaient déjà vers cette voie, c’est peut-être pour cela qu’ils consommaient cette drogue.”

Mais selon les données d’analyses et d’études récentes, les personnes qui ont eu au moins un épisode psychotique après avoir consommé du cannabis sont près de 50 % plus susceptibles de développer une schizophrénie ou un trouble bipolaire, et ce risque est encore plus élevé pour les adolescents et les jeunes adultes.

“En particulier dans les États où son usage récréatif est légal, la concentration de cannabis est si spectaculaire, elle approche les 100 %, que c’est littéralement une drogue différente, elle a un effet différent sur les gens”, a expliqué le Dr Drew. “Et maintenant, très fréquemment, nous constatons de l’hyperémèse, des personnes qui développent des épisodes de vomissements incontrôlés.”

“C’est très courant avec l’herbe”, a-t-il poursuivi. “Et les épisodes psychotiques sont devenus de plus en plus courants au point qu’ils sont en fait des traits caractéristiques de la psychose que ces enfants contractent à cause de l’herbe.”

Le Dr Drew a déclaré que les nouveaux résultats d’une enquête sur la marijuana étaient inquiétants. Getty Images

Les personnes qui ont eu au moins un épisode psychotique après avoir consommé du cannabis sont près de 50 % plus susceptibles de développer une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Shutterstock

Une étude de l’American Journal of Psychiatry de 2017 a révélé que le risque de développer des troubles bipolaires ou schizophréniques était le plus élevé chez les consommateurs de cannabis âgés de 16 à 25 ans et avait une plus grande influence que l’alcool, les opioïdes, les amphétamines et les hallucinogènes.

Cette semaine, une analyse de Truveta a souligné comment les taux de diagnostics de troubles liés à la consommation de cannabis étaient plus de 50 % plus élevés en novembre qu’à la même période en 2019. Il y a également eu une augmentation de près de 50 % du nombre de visites aux urgences liées au cannabis.

Vingt-cinq États américains ont décriminalisé et reconnaissent actuellement la marijuana comme une drogue récréative, ce qui, selon le Dr Drew, peut ouvrir la porte à un accès plus facile pour les jeunes adultes.

« Vous combattez un profond préjugé culturel selon lequel on leur a littéralement appris à croire que le tabac est bien pire que le cannabis, et ils ont raison en termes d’alcool, en termes d’impact sur la santé globale, en termes d’être cancérigène, etc. en termes d’années de travail perdues, oui, les effets cumulatifs de l’alcool sont nettement pires que ceux du cannabis. Mais le cannabis est également mauvais », a-t-il déclaré.

Vingt-cinq États américains ont décriminalisé et reconnaissent actuellement la marijuana comme drogue récréative. Shutterstock

« Maintenant que nous avons des concentrations de cannabis incroyablement élevées », a ajouté le Dr Drew, « nous commençons à voir un réel problème avec des épisodes psychotiques vraiment imprévus et une dépendance accrue. J’ai des membres de ma famille qui se remettent d’une dépendance au cannabis.

L’expert en santé mentale et en toxicomanie a ajouté qu’il connaît personnellement les « conséquences dévastatrices » de l’abus de substances liées à la marijuana, ayant été témoin d’un trouble panique permanent.

« Je ne crois pas qu’il existe un mauvais produit chimique. Je pense que tout produit chimique auquel les humains sont confrontés présente des risques », a déclaré le Dr Drew. “Et il suffit de comprendre ces risques.”