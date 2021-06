Le Dr Drew de Teen Mom affirme que Farrah Abraham était «horrible» pour lui et appelle Amber Portwood une «patiente fragile en santé mentale»

L’animateur de la réunion de TEEN Mom, le Dr Drew, a affirmé que Farrah Abraham était « horrible et horrible » avec lui alors qu’il discutait des filles de la franchise dans une interview.

Il a également qualifié Amber Portwood de « patiente fragile en santé mentale ».

8 Dr. Drew a révélé de nombreux secrets sur la franchise Teen Mom Crédit: Juicy Scoop avec Heather McDonald via Youtube

8 Il a affirmé que Farrah Abraham était parfois horrible avec lui Crédit : Getty

8 Il a également ressenti beaucoup de compassion pour Amber Portwood Crédit : Getty

Dans une interview avec Heather McDonald de Scoop juteux avec Heather McDonald, le Dr Drew a révélé sa relation avec certains des Mamans adolescentes et a expliqué pourquoi parfois il ne peut pas réagir comme les autres médecins de la télévision et « les appeler » lorsqu’ils font des choix préjudiciables.

Quand Heather a posé des questions sur sa relation avec iconique Farrah, qui était un membre original de la distribution de Teen Mom OG, il a déclaré: » Farrah me manque, c’est vrai.

« Mais, ne vous y trompez pas, parfois Farrah était horrible avec moi, affreuse. Elle sortait et faisait des trucs les plus fous parce qu’elle était en colère.

« Je suis habitué à ça avec les patients … et j’ai remarqué, lors de mon dernier entretien avec elle, qu’elle me paralysait simplement … en étant vraiment aussi bruyante que possible. »

8 Le Dr Drew a déclaré qu’il ne pouvait pas réagir comme le public le voulait parce qu’il est médecin et sait qu’il peut faire du mal aux filles s’il les critique pour leurs erreurs. Crédit: Juicy Scoop avec Heather McDonald via Youtube

8 Il a dit qu’il avait dit à Farrah qu’elle lui manquerait Crédit : MTV

Cependant, lorsque la mère d’un enfant a quitté la franchise, il s’est souvenu : « Je lui ai dit, et je le pensais, j’ai dit : ‘Farrah tu vas me manquer' »

« Je ne sais pas si tout le monde le fera, mais tu vas me manquer. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble.

Farrah a été licenciée de Ados Maman OG en 2018, après avoir choisi de poursuivre sa carrière dans le porno, elle a tourné deux grands films porno et les a promus en tant que « Backdoor Teen Mom ».

Et quant à ambre, il a dit au stand-up comique : « Ces gens qui veulent que je m’attaque d’une manière ou d’une autre à un malade mental fragile

8 Le Dr Drew a également montré beaucoup de compassion pour Amber et sa santé mentale Crédit : MTV

, comme si ça allait la redresser ? Laisse-moi tranquille!

« C’est une affaire compliquée avec beaucoup de problèmes importants. Cette notion de » appelez-la » est fausse. C’est une idée erronée. Ce n’est pas quelque chose qui aide qui que ce soit.

« Elle est en traitement depuis 10 ans maintenant », a-t-il ajouté.

« Elle était en prison pour toxicomanie. Elle a eu des conséquences. Elle sait. »

8 Il lui a rendu visite en prison Crédit : MTV

8 Les fans ont pu voir Amber et Farrah se battre sur scène pendant que le Dr Drew tentait de faire la médiation Crédit : MTV

Drew a en outre affirmé que son éducation des mamans était ce qui l’empêchait de « les appeler » sur leurs problèmes, ajoutant: « Cela va lui faire du mal. Pourquoi ferais-je du mal à quelqu’un qui a des problèmes importants et, en passant, fait tout ce qu’il peuvent traiter leur problème sous-jacent ? »

« Ce n’est pas comme si elle l’ignorait. Et, même si c’est le cas, et j’exhorte quelqu’un à suivre un traitement, la façon dont les gens l’imaginent à la télévision n’est pas la façon dont vous le faites.

« Ce n’est pas le monde du Dr Phil. Le Dr Phil fait de la bonne télévision mais il ne fait pas de services de santé mentale. »

Les fans de la franchise connaissent très bien le Dr Drew car il est l’hôte de toutes les émissions de retrouvailles.

Il est souvent chargé de poser les questions difficiles aux stars de Teen Mom, ce qui provoque parfois des bagarres, des débrayages et même des attaques contre lui.