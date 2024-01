Le Dr Drew affirme que la marijuana a des effets secondaires « extrêmement inquiétants »

Beaucoup de gens considèrent la marijuana comme une substance plutôt inoffensive. Mais comme le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) reconnaît que même si une surdose mortelle n’est pas un problème avec le cannabis, cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun risque lorsqu’il s’agit de consommer cette drogue. En fait, de nouvelles recherches indiquent que certaines personnes pourraient subir de graves complications. Maintenant, Dr Drew Pinskyl’une des personnalités médicales les plus connues de la télévision, s’exprime sur les effets secondaires “extrêmement inquiétants” de la marijuana que vous pourriez ressentir, sur la base des dernières recherches.

De nouvelles données du société d’analyse Truveta a découvert qu’il existe une « relation complexe entre la consommation de cannabis et la santé mentale ». Pour leurs recherches, ils ont étudié les tendances temporelles récentes du taux de visites aux services d’urgence pour troubles induits par le cannabis et des visites aux services d’urgence liées au cannabis.

Les chercheurs ont constaté une augmentation de près de 50 pour cent des visites aux urgences pour psychose induite par la marijuana entre 2019 et 2020. Avant cela, un Etude 2017 dans Le journal américain de psychiatrie ont montré que même un épisode psychotique après la consommation de cannabis était associé à 47 % de chances qu’une personne développe une schizophrénie ou un trouble bipolaire, le risque le plus élevé étant celui des 16 à 25 ans.

“Quand cela a commencé à arriver, j’étais en fait quelque peu dubitatif. Cela me semblait trop”, a déclaré Pinsky lors d’une conférence de presse. Épisode du 12 janvier de Fox La ligne inférieuree. “Nous avons toujours su que le cannabis était associé à des épisodes psychotiques, mais on soupçonnait auparavant que c’était principalement des gens qui se dirigeaient déjà vers cette voie, c’est peut-être pour cela qu’ils consommaient cette drogue.”

En novembre 2023, 24 États avoir légalisé l’usage récréatif de la marijuana, selon Le Washington Post. Cela a rendu le médicament plus accessible que jamais. Non seulement cela, mais Pinsky note que le cannabis légalisé peut également être beaucoup plus puissant que l’itération illicite que les gens achetaient dans la rue.

“En particulier dans les États où son usage récréatif est légal, la concentration de cannabis est si spectaculaire, elle approche les 100 pour cent, que c’est littéralement une drogue différente, elle a un effet différent sur les gens”, a expliqué Pinsky.

En raison de ces “concentrations incroyablement élevées de cannabis”, le spécialiste des addictions a déclaré que des effets secondaires “extrêmement inquiétants” apparaissaient.

“Maintenant, nous constatons très fréquemment une hyperémèse, des personnes qui développent des épisodes de vomissements incontrôlés. C’est très courant avec l’herbe”, a expliqué Pinsky. “Et les épisodes psychotiques sont devenus de plus en plus courants au point qu’ils sont en fait des traits caractéristiques de la psychose que ces enfants contractent à cause de l’herbe.”

Outre les épisodes psychotiques imprévus et les troubles de santé mentale qui en découlent, la personnalité de la télévision a déclaré que nous constatons également une dépendance accrue à la marijuana, grâce à sa nouvelle accessibilité et au manque de conscience de ses risques potentiels.

“Vous combattez un profond préjugé culturel selon lequel on leur a littéralement appris à croire que le tabac est bien pire que le cannabis, et ils ont raison en termes d’alcool, en termes d’impact sur la santé globale, en termes d’être cancérigène, etc. en termes d’années de travail perdues, oui, les effets cumulatifs de l’alcool sont nettement pires que ceux du cannabis”, a-t-il déclaré. “Mais le cannabis est également mauvais.”

