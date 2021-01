Le Dr Dre s’exprime depuis son lit d’hôpital après un traitement d’urgence pour un anévrisme cérébral

Le Dr Dre a parlé depuis son lit d’hôpital après avoir été traité au Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles après avoir subi un anévrisme cérébral lundi.

TMZ a rapporté que le magnat de la musique de 55 ans avait été transporté d’urgence à l’hôpital en ambulance et emmené directement aux soins intensifs, où il était soigné.

Dre s’est maintenant adressé directement à ses fans avec une mise à jour publiée sur Instagram.

Il a remercié l’équipe médicale de l’hôpital et tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de bonne volonté depuis qu’il avait été révélé qu’il était à l’hôpital.







Le rappeur, de son vrai nom André Romelle Young, aurait été « stable et lucide » et il a dit à ses fans: « Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons voeux.

« Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. »

Il a poursuivi: « Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Criez à tous les grands professionnels de la santé de Cedars.

Un anévrisme cérébral est un «renflement» dans un vaisseau sanguin causé par une faiblesse dans le vaisseau, avec l’accumulation de pression dans le vaisseau sanguin peut le faire «renfler vers l’extérieur comme un ballon».







Parmi ceux qui partageaient de bons vœux, il y avait le camarade de groupe NWA de Dre, Ice Cube, qui s’est tourné vers les médias sociaux et a partagé une photo d’eux ensemble, avec la légende: «Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr Dre.

Missy Elliott a ajouté: « Prière pour le Dr Dre et sa famille pour la guérison et la force sur son esprit et son corps. »

Les fans du Dr Dre se sont précipités pour partager leurs réflexions, avec un écrit: « revenez roi plus fort! »

Un autre a écrit: « Légende !!!!! Merci pour ça !! C’est magnifique! »

