Le rappeur et producteur Dr Dre est rentré chez lui après un séjour à l’hôpital avec un anévrisme cérébral signalé.

L’ami du Dr Dre et camarade star du hip-hop Ice T a dit qu’il était rentré de l’hôpital et qu’il « avait l’air bien ».

Il a tweeté: « Mise à jour: Juste FaceTimed avec @drdre Il vient de rentrer à la maison. Sûr et beau. »

Le Dr Dre, 55 ans, a été emmené au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles plus tôt ce mois-ci, mais depuis a dit aux fans qu’il «allait très bien» et recevoir des soins «excellents».

Mise à jour: Juste FaceTimed avec @Dr. Dre Il vient de rentrer à la maison. Sûr et beau. 🙏👊🏽 – ICE T (@FINALLEVEL) 15 janvier 2021

Le Dr Dre, de son vrai nom Andre Young, a produit des succès pour Tupac, Snoop Dogg et plus, et a remporté sept Grammys.

Né à Compton, il a fait son entrée sur la scène musicale en tant que membre co-fondateur de NWA, produisant une partie du premier album révolutionnaire du groupe en 1988, Straight Outta Compton.

Il a lancé une carrière solo réussie avec l’album de 1992 The Chronic, est devenu un producteur de disques renommé et a joué un rôle déterminant dans la carrière de ses collègues rappeurs Eminem et 50 Cent.

Mais c’est sa relation avec le directeur du disque Jimmy Iovine – documenté dans la série HBO The Defiant Ones – et le lancement de leur gamme de casques Beats qui a assuré sa position comme l’un des noms les plus riches de la musique.

Beats a été acheté par Apple en 2014 dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 3 milliards de dollars (1,94 milliard de livres sterling).

Le Dr Dre est enfermé dans une âpre bataille de divorce depuis l’été.

Son ex-épouse Nicole Young demande la moitié de la fortune estimée du rappeur à 1 milliard de dollars (730 millions de livres sterling). Le couple a trois enfants.