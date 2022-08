Le Dr Dre révèle que sa famille a fait ses « derniers adieux » après un anévrisme cérébral

Le Dr Dre explique aux fans à quel point sa santé était grave après avoir été hospitalisé pour un anévrisme cérébral.

Le légendaire producteur de musique s’est arrêté au Entraînez-vous le doute podcast plus tôt cette semaine, où il a révélé plus sur ce qui s’est passé et a expliqué à quel point il était vraiment proche de la mort.

“Je suis à l’hôpital Cedars-Sinai et ils n’autorisaient personne à venir, c’est-à-dire les visiteurs ou la famille ou quelque chose comme ça, à cause du COVID, mais ils ont autorisé ma famille à entrer”, a-t-il expliqué à propos des jours suivant son anévrisme en janvier 2021. “Je l’ai découvert plus tard, ils les ont appelés pour qu’ils puissent dire leurs derniers adieux parce qu’ils pensaient que j’étais parti d’ici.”

Dre a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas que sa visite à l’hôpital “était si grave”, même s’il avait reçu des visites de sa mère, de sa sœur et d’autres membres de la famille.

« Je ne savais pas que c’était si grave, tu sais ? Je vois ma mère, ma sœur et tout le monde entrer dans la pièce. Personne ne me l’a dit”, a-t-il expliqué. “Je n’en avais aucune idée. C’était fou.

“A cause de ce qui se passait dans mon cerveau, ils ont dû me réveiller toutes les heures pendant deux semaines pour faire ces tests”, a poursuivi Dre. “En gros, des tests de sobriété, comme toucher votre nez, frotter votre talon sur votre mollet et tout ça.”

Pendant le reste de son séjour à l’hôpital, Dre est resté affamé et épuisé car il “n’a pas mangé pendant deux semaines”.