Le Dr Dre poursuivi pour 10 millions de dollars par un thérapeute spécialisé en divorce, alléguant du harcèlement

Un psychothérapeute à La Californie du Sud poursuit le Dr Dre pour au moins 10 millions de dollars, alléguant que le rappeur et magnat des affaires l’aurait soumis à un barrage « systématique et malveillant » de « harcèlement insupportable » qui l’aurait laissé porter un gilet pare-balles et craindre pour sa vie.

Dans un nouveau procès déposé devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, le Dr Charles Sophy allègue que Dre, né Andre Young, l’a embauché en 2018 pour arbitrer la rupture de son mariage de plusieurs décennies avec son désormais ex-femme, Nicole Young. Sophy dit qu’il a travaillé « avec diligence, indépendance et équité » pour aider le couple à résoudre leurs différends et a cessé toute communication avec Dre lorsque le couple est parvenu à un règlement fin 2021.

Le médecin dit qu’environ 14 mois plus tard, Dre a commencé à lui envoyer des SMS à l’improviste avec des allégations selon lesquelles le médecin avait agi de manière inappropriée – des allégations que le médecin nie. « Plutôt que de considérer le processus de médiation comme une opportunité de guérison, Young a décidé de confier ses frustrations à propos de la médiation au Dr Sophy – frustrations qui se sont manifestées sous la forme d’une campagne soutenue de près d’un an de SMS de fin de soirée, de menaces. d’intimidation et de violence, et de rhétorique homophobe », indique le procès.

Dans un communiqué, l’avocat de Dre, Howard King, a déclaré Pierre roulante que Dre avait déjà déposé une « plainte confidentielle » contre Sophy auprès du Conseil médical ostéopathique de Californie l’année dernière, cherchant « à faire punir le Dr Sophy pour manquement à ses devoirs et incompétence incroyable ».

« Cette plainte vise la révocation de l’autorisation du Dr Sophy de fournir des conseils en santé mentale aux patients dans le besoin. En violation flagrante de toutes les normes de diligence applicables, le Dr Sophy s’est impliqué dans un divorce litigieux tout en « traitant » simultanément non seulement M. et Mme Young, mais aussi leurs enfants. Il a été licencié lorsqu’il a été révélé qu’il encourageait l’un de leurs enfants à prendre parti contre M. Young, encourageant même son fils à présenter de fausses allégations à la presse afin d’imposer un règlement financier qu’il recommandait », affirme King dans la déclaration. « Dr. Sophy a constamment repoussé les tentatives de la commission médicale d’enquêter sur ces allégations, mais a maintenant déposé cette plainte désespérée tandis que l’étau de la commission médicale se resserre.

Les choix de l’éditeur

Selon le procès de Sophy de 22 pages signé par son avocat Christopher Frost et obtenu par Pierre roulanteSophy dit que Dre lui a envoyé un SMS « ouvertement menaçant » vers 22 heures le 16 février 2023, dans lequel il affirmait que quelqu’un lui avait dit quelque chose de « dérangeant » et que Sophy « allait devoir payer pour cela ». Sophy dit qu’il a répondu: « Excusez-moi », et peu de temps après, Dre aurait répondu: « Oui, vous » et « Tu es une merde. »

Sophy dit qu’il « a essayé de rester calme » et a tenté de « désamorcer la situation ». Il dit avoir répondu le lendemain : « Bonjour, je n’ai aucune idée de ce à quoi vous faites référence et je me rendrais disponible pour en discuter à tout moment. Merci. » Il dit que Dre a « doublé la mise » avec un message de suivi qui disait : « Tu as merdé !! Juste pour que vous le sachiez, j’aime être sous-estimé.

Sophy dit que Dre l’a « faussement accusé » d’avoir tenté de retourner un tiers non identifié contre lui. Il dit que Dre l’a « accusé à tort » d’avoir agi de manière inappropriée lors de la médiation en matière de divorce.

« Il n’y a aucune vérité derrière ces accusations sans fondement et farfelues », indique le nouveau procès. « Dr. Sophie a essayé de laisser tomber les menaces et de ne pas les poursuivre. Mais Young ne voulait pas lâcher prise. Selon la plainte, Dre a envoyé un autre texte le 5 mars 2023, qui disait : « Que s’est-il passé, Doc ? Je pensais que tu voulais parler. Le chat va ta langue ? Vous allez devoir me présenter des excuses écrites. Sinon, j’avance. Je ne joue pas, croyez-moi.

Sophy affirme qu’en juin 2023, Dre a tenté de le forcer à divulguer illégalement des informations confidentielles obtenues lors d’une séance de thérapie avec un tiers. Sophy dit qu’il a refusé et « a encore une fois essayé de rester calme et d’espérer que les menaces, le harcèlement et l’intimidation de Young cesseraient ». Le 4 août 2023, Dre a envoyé un autre « message texte dérangeant et effrayant » dans lequel il aurait menacé : « Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié », indique le procès. Sophy affirme que le texte « particulièrement sinistre » l’a laissé « plus craintif pour sa vie que jamais ».

En rapport

Le médecin affirme qu’en février 2023, « immédiatement après l’envoi des premiers SMS », il a reçu un étrange appel d’un agent de sécurité de sa communauté fermée disant que des individus prétendant être des agents du FBI « demandaient à être conduits dans la résidence du Dr Sophy pour « parlez-lui ». Le médecin dit qu’il pense que les gens se faisaient passer pour des agents pour accéder à sa résidence et « envoyer le message sans équivoque » que Sophy n’était pas en sécurité, même dans « le caractère sacré de sa maison ».

Tendance

« Dr. Sophie vit dans une peur constante. Il porte un gilet pare-balles chaque fois qu’il met les pieds dehors, a peur de quitter son domicile et regarde constamment par-dessus son épaule. L’ampleur du comportement de harcèlement persistant de Young a contraint le Dr Sophy à demander réparation et protection », indique le procès. « Personne ne devrait vivre dans la peur constante. Mais le Dr Sophy le fait – ironiquement, pour la seule raison qu’il a essayé d’aider Young à résoudre le conflit de sa propre famille.

Le procès comprend des plaintes pour harcèlement civil, menace de violence basée sur son orientation sexuelle et une ordonnance du tribunal interdisant tout contact. Il demande des dommages-intérêts compensatoires d’au moins 10 millions de dollars et des dommages-intérêts punitifs qui seront décidés au procès.