Dr. Dre a été hospitalisé après avoir subi un anévrisme cérébral.

E! Les nouvelles ont confirmé que la légende du hip-hop de 55 ans avait souffert de l’anévrisme le lundi 4 janvier et restait aux soins intensifs du Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles.

TMZ a été le premier à signaler l’anévrisme.

L’interprète de « California Love » est stable, mais les médecins ne sont pas certains de ce qui a causé la lésion cérébrale et administrent de nombreux tests, selon TMZ.

Un certain nombre d’amis et collaborateurs célèbres de la star ont partagé leur soutien sur les réseaux sociaux. « Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr. Dre, » Glaçon tweeté.

Fils de Ice Cube, acteur O’Shea Jackson Jr., semblait confirmer que Dre était sur la voie du rétablissement. « J’ai un mot, » il tweeté. « C’est toujours le jour de Dre. Toujours garder la famille dans vos prières. Vous ne savez jamais vous. »

Snoop Dogg images partagées avec Instagram de lui-même en train de jouer avec le Dr Dre, ajoutant la légende, « OBTENEZ BIEN DR DRE NOUS AVONS BESOIN D’U CUZ. »

Et Missy Elliott tweeté, « Prière pour le Dr Dre et sa famille pour la guérison et la force sur son esprit et son corps. »

Cela arrive à un moment difficile de la vie de la star. épouse Nicole Young a demandé le divorce en juillet après 24 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables. La paire sont parents de deux enfants adultes, fils Truice et fille Vraiment.

Le musicien et magnat est le père de quatre autres enfants issus de relations antérieures.

Une audience sur la pension alimentaire pour époux et leur accord prénuptial avait été fixée mercredi à Los Angeles. Cette audience se déroulera probablement comme prévu, E! Les nouvelles ont appris.