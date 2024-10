Le Dr Dre fait face à une poursuite pour harcèlement de 10 millions de dollars de la part d’un conseiller en divorce

Dr Dre fait face à une poursuite de 10 millions de dollars l’accusant de « campagne malveillante de harcèlement » contre un psychiatre qui affirme avoir servi de conseiller matrimonial et de médiateur pour le rappeur et son ex-femme avant et pendant leur divorce.

Dans une affaire déposée mercredi 9 octobre devant le tribunal de Los Angeles, le Dr Charles J. Sophy a affirmé que Dre (Andre Young) l’avait soumis à un « barrage continu de menaces » après avoir « travaillé avec diligence » pour l’aider à résoudre son problème. disputes avec Nicole Young, alors épouse.

« Plutôt que de considérer le processus de médiation comme une opportunité de guérison, [Dre] a décidé de rejeter sur le Dr Sophy ses frustrations concernant la médiation – frustrations qui se sont manifestées sous la forme d’une campagne soutenue de près d’un an de SMS de fin de soirée, de menaces d’intimidation et de violence et de rhétorique homophobe », écrit l’avocat du médecin. , Christophe Frost du cabinet Frost LLP.

La poursuite vise à obtenir une ordonnance d’interdiction contre tout harcèlement supplémentaire, ainsi qu’à obtenir des dommages-intérêts qui, selon les avocats de l’accusateur, devraient totaliser au moins 10 millions de dollars.

Nicole Young a demandé le divorce du Dr Dre en 2020 après 24 ans de mariage, citant allégations de comportement abusif ce que Dre a nié avec véhémence. Après encore 18 mois de querelles juridiques, le couple a finalisé son divorce en décembre 2021 avec un règlement de 100 millions de dollars.

Selon le procès de Sophy, le couple l’a engagé en 2018 pour une « relation conjointe psychothérapeute-patient » dans laquelle il a fourni une thérapie et des conseils matrimoniaux. Après le début de l’affaire de divorce, il dit avoir continué à travailler avec le couple, avec leurs avocats, pour négocier les conditions de la dissolution.

En février 2023, Sophy affirme qu’après des mois sans contact, Dre a commencé à le harceler par SMS. Selon une prétendue capture d’écran incluse dans la plainte, dans le premier message de ce type, Dre a déclaré à Sophy qu’une personne anonyme lui avait dit quelque chose de « dérangeant », suivi d’une menace : « Vous allez devoir payer pour cela. »

Au cours des deux mois qui ont suivi ce premier SMS, Sophy affirme que Dre lui a envoyé à plusieurs reprises des SMS de menaces, accusant le médecin de « manquements à l’éthique » et menaçant de le dénoncer aux organismes de réglementation médicale. Dans l’un d’entre eux, il aurait dit à Sophy : « tu as baisé avec le mauvais » ; dans un autre, Dre aurait déclaré qu’il « ne jouait pas, croyez-moi ».

« Je ne vais nulle part », aurait écrit Dre dans un texte d’avril 2023, « jusqu’à ce que vous m’expliquiez pourquoi vous avez essayé de parler. [an unnamed person] en disant des choses négatives à mon sujet aux médias. Sophy dit qu’il n’y a « aucune vérité derrière ces accusations sans fondement et farfelues » et qu’il a essayé d’ignorer les menaces, mais qu’il a finalement commencé à craindre pour sa sécurité.

« Young, une figure éminente et puissante de l’industrie musicale avec un historique bien documenté de violence et d’abus, a commis une série d’actes illégaux délibérément destinés à menacer, intimider, terroriser et finalement ruiner le Dr Sophy personnellement et professionnellement », » lit-on dans le procès.

Les menaces s’étendaient au-delà des messages texte, selon le procès. Lors d’un incident présumé, Sophy affirme que de faux agents du FBI, embauchés par Dre, sont arrivés dans sa communauté fermée et ont dit à un agent de sécurité qu’ils devaient « parler » avec le médecin de son domicile.

« Cet incident, survenu immédiatement après l’envoi des premiers textes en février, n’est pas une coïncidence », écrivent les avocats de Sophy. « Il s’agissait d’une tentative calculée et illégale… de menacer sa sécurité physique et d’envoyer le message sans équivoque que Young peut joindre le Dr Sophy même dans le caractère sacré de son domicile. »

L’incident a amené Sophy à « craindre pour sa vie » et à « recourir à des mesures de sécurité extrêmes », notamment en engageant une sécurité privée et en portant un gilet pare-balles. Ses avocats affirment que le « caractère flagrant » de la conduite de Dre a finalement « contraint le Dr Sophy à demander réparation et protection » devant les tribunaux.

« Dr. Sophie n’aime pas poursuivre un ancien patient en justice », écrivent les avocats du médecin. « Personne ne devrait vivre dans la peur constante. Mais le Dr Sophy le fait – ironiquement, pour la seule raison qu’il a essayé d’aider Young à résoudre le conflit de sa propre famille.

En termes techniques, le procès accuse Dre de harcèlement et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, ainsi que de violation d’une loi californienne interdisant le recours à la force ou à la menace de violence pour porter atteinte aux droits civils de quelqu’un. Le procès affirme également que certaines des menaces étaient basées sur l’orientation sexuelle de Sophy, ce qui signifie qu’elles violaient une loi californienne sur les crimes haineux.

Dans une déclaration en réponse, l’avocat de Dre Howard Roi a déclaré que Sophy n’avait intenté une action en justice qu’en représailles après que Dre avait déposé une plainte confidentielle auprès du Conseil médical ostéopathique de Californie pour obtenir la révocation de la licence médicale du médecin en raison d’allégations de « manquement à ses devoirs et d’incroyable incompétence » pendant le divorce.

« En violation flagrante de toutes les normes de diligence applicables, le Dr Sophy s’est impliqué dans un divorce litigieux tout en « traitant » simultanément non seulement M. et Mme Young, mais aussi leurs enfants », a écrit King. « Il a été licencié lorsqu’il a été révélé qu’il encourageait l’un de leurs enfants à prendre parti contre M. Young, encourageant même son fils à présenter de fausses allégations à la presse afin d’obtenir un règlement financier qu’il recommandait. Le Dr Sophy a constamment repoussé les tentatives de la commission médicale d’enquêter sur ces allégations, mais a maintenant déposé cette plainte désespérée alors que l’étau de la commission médicale se resserre.