Le Dr Dre fait le point sur la santé après avoir souffert d’un anévrisme cérébral

Dr. Dre est en voie de guérison.

E! News a appris que l’icône de la musique, 55 ans, avait été libérée du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles le 15 janvier, où il séjournait depuis qu’il souffrait d’un anévrisme cérébral le 5 janvier.

Selon TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle, il était aux soins intensifs jusqu’au 13 janvier, date à laquelle il a été transféré dans une chambre privée. Comme les médecins ne savent pas ce qui a causé l’urgence médicale, TMZ rapporte qu’il continuera à recevoir des soins à son retour à son domicile.

Glace T a également partagé la bonne nouvelle sur Twitter, écrivant: « Juste FaceTimed avec @drdre Il vient de rentrer à la maison. Sûr et beau. »

Le 5 janvier, le Dr Dre – dont le vrai nom est André Romelle Young-prendre à Instagram pour remercier tout le monde pour leur soutien pendant cette période difficile.

«Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons vœux», a-t-il écrit en légende de lui-même dans le studio d’enregistrement. « Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé de Cedars. One Love !! »