« Il est à la maison et en voie de guérison », a déclaré Paterno dans un bref e-mail à CNN dimanche.

Paterno n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’état de santé de l’homme de 55 ans.

La nouvelle survient une semaine après que le Dr Dre, sept fois lauréat d’un Grammy, ait partagé sa propre mise à jour sur Instagram.

« Merci à ma famille, à mes amis et à mes fans pour leur intérêt et leurs bons vœux. Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale », a écrit le Dr Dre dans la légende de son post Instagram le 5 janvier. « Je serai de l’hôpital et bientôt de retour à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé de Cedars. One Love !! «