Le Dr Dre dit qu’il est hospitalisé mais «  va très bien  »

« Merci à ma famille, à mes amis et à mes fans pour leur intérêt et leurs meilleurs vœux. Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je serai bientôt hors de l’hôpital et je rentrerai chez moi », a écrit le Dr Dre dans un message sur son compte Instagram vérifié. « Bravo à tous les grands professionnels de la santé de Cedars. One Love !! »

Le directeur musical de 55 ans, dont le prénom est André Young, n’a pas expliqué pourquoi il avait été hospitalisé. CNN a contacté ses représentants pour obtenir des informations supplémentaires.

Dr. Dre, né à Compton, en Californie, était membre du groupe de rap NWA avant son premier album solo de 1992 « The Chronic ».

Le sept fois lauréat d’un Grammy Award est crédité d’avoir aidé à lancer la carrière de Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar, parmi plusieurs autres artistes du disque.