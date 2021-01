Le Dr Dre a été hospitalisé en soins intensifs après un anévrisme cérébral, mais rassure les fans qu’il « va très bien » et qu’il « rentrera bientôt à la maison »

La légende du rap américain, le Dr Dre, a assuré aux fans qu’il «va très bien» et qu’il rentrerait bientôt chez lui après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital avec un anévrisme cérébral à Los Angeles plus tôt cette semaine.

«Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons voeux. Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. » Dre – né Andre Young – a écrit sur Instagram mardi soir.

Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars. One Love!!

L’artiste a été transporté en ambulance au centre médical Cedars Sinai de Los Angeles lundi après avoir souffert d’un anévrisme, une maladie potentiellement mortelle causée par le gonflement anormal d’un vaisseau sanguin, ont rapporté TMZ et Pitchfork indépendamment. Dre aurait été « lucide » et « stable » dans une unité de soins intensifs des Cèdres avant de se rendre sur Instagram pour mettre à jour son statut.

Des géants du monde du hip-hop et du sport ont encouragé le rétablissement du rappeur, attirant des commentaires de personnalités comme Ice Cube et LL Cool J, ainsi que les stars de la NBA « Magic » Johnson et Dwyane Wade, entre autres.

Dre se remet bien. ✊🏾 – LLCOOLJ (@llcoolj) 6 janvier 2021

Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj – Glaçon (@icecube) 6 janvier 2021

Cookie et moi prions pour que notre ami le Dr Dre se rétablisse complètement! 🙏🏾 guéris bientôt mon ami! – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 6 janvier 2021

🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Envoi d’amour et de protection au Dr Dre https://t.co/gX35w21dfd – DWade (@DwyaneWade) 6 janvier 2021

