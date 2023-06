Le Dr David Vermillion se joint au Morris Hospital Network – Shaw Local

Morris Hospital & Healthcare Centers a annoncé que le Dr David Vermillion, membre du personnel médical de l’hôpital Morris depuis 1993, a rejoint son groupe de centres de santé.

Le bureau du Dr Vermillion restera au Business and Technology Center situé au 1802 N. Division St, Suite 201, Morris, avec le même numéro de téléphone, 815-513-5625. Les appels téléphoniques seront répondus par un représentant du service aux patients de l’hôpital Morris.

Les rendez-vous des patients sont temporairement indisponibles afin de faire la transition du bureau de Duly Health and Care. Les patients ayant des rendez-vous en juin ont été contactés par l’hôpital Morris pour reporter leur rendez-vous. Les patients ayant besoin d’un renouvellement de médicaments doivent contacter leur pharmacie et demander à la pharmacie de télécopier une demande de renouvellement au bureau.

Avec la transition, le Dr Vermillion sera un fournisseur participant aux mêmes régimes d’assurance maladie que l’hôpital Morris. Une liste des plans peut être trouvée sur le site Web de l’hôpital Morris en allant à morrishospital.org/assurance.

Les patients seront invités à remplir une demande de dossiers lors de leur prochain rendez-vous afin de faciliter le transfert des dossiers médicaux de Duly Health and Care à l’hôpital Morris.

Certifié en médecine interne et en pédiatrie, le Dr Vermillion fournit des soins primaires aux patients de tous âges. Il a fréquenté la faculté de médecine de l’Université de l’Illinois, College of Medicine – Rockford et a terminé sa résidence au Loyola University Medical Center.

Avec l’ajout du Dr Vermillion, l’hôpital Morris fournit désormais des services de soins primaires et de médecins spécialisés dans 26 bureaux à Braidwood, Channahon, Diamond-Coal City, Dwight, Gardner, Joliet, Marseille, Mazon, Minooka, Morris, Newark, Ottawa et Sénèque. Pour plus d’informations, rendez-vous sur morrishospital.org.