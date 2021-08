Le Dr Cuterus accuse le magasin Tarun Tahilinai de lui faire honte de son corps «Je n’y retournerai plus jamais», déclare l’influenceur | Buzz News

New Delhi: La créatrice de mode Tarun Tahiliani aurait magasiné l’influenceuse en ligne Dr Tanaya, alias Dr Cuterus, alors qu’elle s’y rendait pour acheter sa tenue de mariée. Tanaya avait le cœur brisé car c’était son rêve de se marier dans un lehenga Tarun Tahiliani depuis l’âge de 12 ans. L’influenceuse des médias sociaux a raconté sa terrible expérience dans une publication Instagram.

« Il y a tellement de pression sur les gens pour perdre du poids avant leur mariage – j’avais ça aussi. Les amis de la famille me demandaient pourquoi je ne faisais pas de « régime » avant mon mariage (en l’espace d’un mois lmao). Certains se sont même donné beaucoup de mal pour m’envoyer des « thés minceur ». Les magasins de mariage feraient honte au corps (en te regardant, Ambawatta @taruntahiliani {ouais, c’était vraiment dommage, parce que je voulais porter un Tarun T à mon mariage depuis que j’avais 12 ans. Je n’y retournerai plus jamais. [also what’s with these big designers being afraid of big boobs,” wrote Tanaya who is famously known as Dr Cuterus.

She however, was all praises for the staff at fashion designer Anita Dongra store, whose lehenga she eventually wore for her D-day. “I cannot sing enough praises for the guys at @anitadongre, who managed to make a beautifully fitting, and genuinely lovely lehenga, all in a span of three weeks!]}). »

Parlant de faire honte au corps en tant que future mariée, le Dr Cuterus a révélé, « et toutes sortes de commentaires étranges m’ont été lancés à propos de mon » double menton » et de » mon ventre dans le lehenga haww « .

Promouvoir la positivité corporelle Le Dr Cuterus a poursuivi: «Mais vous savez quoi? Putain ça. Putain tout ça. Regardez-moi, comme je suis heureux. Double menton et tout. Regardez-moi.

Et c’est tout ce qui compte – mes amis les plus proches, ma belle famille et mon garçon m’aiment pour qui je suis. Et surtout, je m’aime pour qui je suis. Et c’est le plus grand apprentissage que je peux partager de mon mariage. Profitez-en, car les mariées heureuses sont les meilleures mariées ».

Le Dr Tanaya est un médecin professionnel qui utilise son compte sur les réseaux sociaux, le Dr Cuterus, pour sensibiliser à des problèmes tels que la santé sexuelle, les mythes sexuels, le plaisir sexuel féminin, etc.