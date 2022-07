Le Dr Caitlin Bernard, qui a fait avorter une fillette de 10 ans dans l’Ohio, s’exprime et en paie le prix

Le Dr Bernard a refusé mardi de discuter de tout aspect de l’affaire, invoquant la vie privée de la jeune fille. En plus de s’inquiéter des poursuites, elle pourrait faire face à des conséquences au travail. Jusqu’à mardi, son employeur, l’Indiana University School of Medicine, une institution financée par l’État, et l’Indiana University Health, un système de soins de santé à but non lucratif, avaient gardé le silence public à son sujet, sauf pour dire qu’elle n’avait pas violé les lois sur la confidentialité des patients.

Dans une déclaration au Times, la présidente de l’Université de l’Indiana, Pam Whitten, et le doyen de la faculté de médecine, le Dr Jay Hess, ont déclaré que le Dr Bernard restait “un membre en règle de la faculté”. IU Health l’a qualifiée de “médecin apprécié et respecté” et de “véritable défenseur de la santé et du bien-être de ses patients”.

Dans un sens, la vie du Dr Bernard l’a préparée pour ce moment. Elle a absorbé sa tendance militante de ses parents, qui sont devenus majeurs dans les années 1960 socialement libérales, et ont vécu dans une ferme communale du nord de l’État de New York lorsque leurs enfants étaient petits.