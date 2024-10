Le Dr Bonnie Henry alerte sur la grippe aviaire humaine dans l’État de Washington

Deux cas humains confirmés de grippe aviaire dans l’État de Washington seraient bénins et ne susciteraient pas d’inquiétude particulière pour les responsables de la Colombie-Britannique pour le moment.

La Dre Bonnie Henry, responsable provinciale de la santé, a déclaré mardi que les autorités canadiennes étaient au courant de cas de grippe aviaire hautement pathogène signalés chez des travailleurs d’élevages de volailles dans l’État de Washington. cependant, la question n’est pas suffisamment préoccupante pour mettre en œuvre un contrôle à la frontière.

Henry a également déclaré que les autorités de la Colombie-Britannique ont eu trois détections récentes dans des fermes avicoles cette semaine en Colombie-Britannique et que « nous travaillons en très étroite collaboration avec nos collègues de l’agriculture et du secteur agricole ». [Canadian Food Inspection Agency] pour s’assurer que ceux-ci soient contenus autant que possible.

Lundi, le ministère de la Santé de l’État de Washington a signalé quatre cas présumés bénins d’humains ayant contracté la grippe aviaire dans le comté de Franklin, situé dans le sud-est de l’État.

Jeudi, le Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé au moins deux de ces cas..

La grippe aviaire, ou A(H5N1), est rare chez l’homme, mais lorsqu’elle frappe une personne, elle est extrêmement mortelle.

Le États de l’Organisation mondiale de la santé De 2003 au 19 juillet 2024, 258 cas d’infection humaine par le virus ont été signalés dans cinq pays de la Région du Pacifique occidental. Parmi ces cas, 141 ont été mortels, ce qui représente un taux de létalité de 55 pour cent.

La principale préoccupation est la transmission interhumaine d’un virus muté, qui n’a pas encore été détecté.

« Il n’y a aucune preuve de transmission interhumaine pour le moment », a déclaré jeudi le ministère de la Santé de Washington.

« Toutes les infections identifiées concernent des travailleurs qui ont été en contact avec des oiseaux infectés ou avec leur environnement. Aucun patient n’a souffert d’une maladie grave ni n’a été hospitalisé », ont ajouté des responsables de l’État.

« Nous avons des conversations régulières avec mes collègues de la région 10, qui comprend l’État de Washington », a déclaré Henry.

« Nous sommes donc très conscients de ce qui se passe aux États-Unis, car ils sont dans l’État de Washington ; c’est dans la partie sud de l’État. Mais la frontière ne me préoccupe pas tellement. Ce qui nous préoccupe, c’est de nous assurer que nous surveillons également les travailleurs ici en Colombie-Britannique », a ajouté Henry.

Le principal médecin de la province a ajouté que son travail consiste à garantir que les travailleurs des fermes avicoles de la Colombie-Britannique reçoivent le vaccin contre la grippe mis à jour « afin qu’il n’y ait aucune chance d’être infecté par les deux virus, ce qui pourrait entraîner des changements inquiétants dans le virus ».

Les responsables de Washington ont également souligné cette préoccupation : « Les vaccins contre la grippe saisonnière ne protègent pas contre l’infection par la grippe aviaire, mais ils rendent moins probable qu’une personne puisse être co-infectée à la fois par la grippe saisonnière et par la grippe aviaire. La co-infection augmente le risque d’apparition d’une souche du virus de la grippe aviaire qui se propage facilement d’une personne à l’autre.

La grippe aviaire, ont déclaré des responsables de l’État, se produit naturellement chez les oiseaux aquatiques du monde entier, qui infectent ensuite les poulets.

Le CDC considère actuellement que le risque de grippe aviaire pour le public est « faible », car la plupart des personnes infectées par le virus se sont produites après un contact prolongé et étroit avec des animaux infectés.

Henry a également déclaré que les autorités nord-américaines surveillaient désormais les épidémies chez les bovins.

« Nous surveillons, et nous avons un groupe national qui surveille cela au Canada ; jusqu’à présent, nous n’avons observé aucun cas de grippe aviaire hautement pathogène chez les bovins laitiers au Canada », a déclaré Henry.

Projet de loi C-293 pour lutter contre les « espèces à haut risque »

En ce qui concerne les inquiétudes concernant les nouveaux virus mortels émanant des fermes industrielles, les dispositions d’un nouveau projet de loi ont alimenté le débat à Ottawa.

La Loi sur la prévention et la préparation aux pandémies, proposée par le gouvernement libéral, vise à obliger le ministre de la Santé à établir, en consultation avec d’autres ministres, un plan de prévention et de préparation aux pandémies.

Une disposition du projet de loi a suscité une certaine controverse. Il stipule : « Après consultation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre de l’Industrie et des gouvernements provinciaux, prévoir des mesures pour : (iv) éliminer progressivement les activités commerciales qui contribuent de manière disproportionnée au risque de pandémie, y compris les activités qui impliquent des risques élevés. espèces. »

Certains conservateurs ont interprété cela comme signifiant que l’élevage industriel pourrait être éliminé.

« Le projet de loi appelle à de nouvelles réglementations sur l’agriculture. Cela accorderait au ministre le pouvoir de fermer tout type d’élevage jugé à haut risque. Dites adieu aux industries du poulet et du porc au Canada », a déclaré Cheryl Gallant, députée de Renfrew-Nipissing-Pembroke.

