Le Dr Bobbi Peterson parle de sa brosse à dents à grande bouche [Exclusive]

Dr Bobbi Peterson veut que vous vous souveniez de prendre soin de vos dents entre ces friandises de vacances, et elle a JUSTE la bonne brosse à dents pour vous aider.

Le dentiste de deuxième génération formé à l’HBCU a créé le Brosse à dents à grande bouchefaisant d’elle la toute première personne noire à concevoir un outil électrique de nettoyage des dents.

Après un an passé de l’idée au prototype, la brosse à dents Big Mouth a été lancée et a suscité des critiques élogieuses de la part des utilisateurs qui disent qu’elle ressemble à un “massage spa” oral en raison des multiples réglages du produit à grande largeur pour des soins dentaires ultimes.

Cette célèbre orthodontiste originaire de l’école dentaire de l’Université Howard a récemment parlé à BOSSIP de sa brosse à dents qui lutte contre les maladies parodontales, des avantages qu’elle offre aux utilisateurs de facettes et de la fierté qu’elle ressent en tant que propriétaire de son cabinet Aces Braces basé à Brooklyn.

Comment avez-vous démarré votre entreprise de brosses à dents Big Mouth ?

L’idée est née d’une combinaison de deux choses. Dans mon cabinet, j’ai un cabinet d’orthodontie à Brooklyn, Aces Braces, et j’ai un pourcentage très élevé d’adultes pour un cabinet d’orthodontie. Donc, il y a peut-être trois ou quatre ans, moi-même en collaboration avec mes hygiénistes, nous avons commencé à remarquer qu’il y avait une augmentation du nombre de maladies parodontales. Un de mes hygiénistes est venu me voir et ils m’ont dit : « Oh, vous savez, beaucoup de nettoyages réguliers se transformaient en nettoyages en profondeur. C’était le numéro un. Je suis comme, “D’accord. En tant que dentiste, mes oreilles, mes yeux se sont ouverts.

En plus de cela, j’ai toujours utilisé une brosse à dents électronique. Je recommande toujours les brosses à dents électroniques. J’ai l’impression que c’est vraiment essentiel pour les personnes qui ont un appareil dentaire ou qui ont des couronnes et des ponts ou tout type de travaux dentaires de restauration. Il est vraiment très important d’avoir une brosse à dents électronique. Cela étant dit, j’ai remarqué que les dernières avancées en matière de brosses à dents électroniques devenaient de plus en plus petites. Je me dis, comment cela aide-t-il ce problème ? J’ai eu un appel familial, que nous avons tous les dimanches avec ma famille, et j’ai lancé l’idée. Je veux concevoir une brosse à dents électronique et je veux qu’elle soit plus grande pour qu’elle couvre plus de surface. Cela aidera peut-être les personnes qui ne se brossent pas les dents pendant les deux minutes. Au moins, ils frappent toutes les surfaces qui doivent être frappées. Alors oui, c’était une combinaison de ces choses. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à développer le design. Quatre prototypes plus tard, nous avons obtenu la brosse à dents Big Mouth.

Ainsi, la brosse à dents Big Mouth aide à lutter contre les maladies parodontales car elle couvre plus d’espace. Quel a été l’accueil réservé à la brosse à dents ?

Ainsi, le lancement initial a eu lieu en janvier de cette année, et il y avait tellement d’amour. Pendant que je la développais, j’ai découvert que j’étais la première personne noire à concevoir une brosse à dents électronique, pas seulement une personne noire, une femme noire, mais la première personne noire. Une fois que cela a frappé, je me suis vendu au cours du premier mois, qui était janvier menant au Mois de l’histoire des Noirs. C’était la première fois que je me faisais troller sur Internet et que les gens étaient contrariés parce que nous avions vendu. Pour répondre à votre question, l’accueil de la communauté noire et de la communauté blanche, tout le monde était au départ tout simplement incroyable.

Parlez-nous de l’importance de prendre soin de nos dents. Nous savons tous que nous devrions aller chez le dentiste et obtenir des soins dentaires, mais parfois nous les reportons au profit de procédures plus esthétiques comme les facettes.

Absolument. C’est pourquoi il est censé nous être inculqué quand nous sommes jeunes car il faut avoir une bonne routine d’hygiène bucco-dentaire au quotidien. Je veux dire, je peux continuer pendant des jours sur les raisons, mais je pense que ce qui résonnerait vraiment pour beaucoup de gens, c’est que nous n’avons qu’un seul ensemble de dents permanentes. Vous obtenez deux ensembles, mais vous obtenez un ensemble de dents adultes permanentes. Et si vous ne vous en occupez pas, vous commencez à les perdre prématurément. Maintenant, les gens disent toujours : « Le noir ne craque pas », n’est-ce pas ? Le noir craque définitivement si vous perdez vos dents. Immédiatement. Vous voyez des gens qui ont des visages vieillissants. Il vous manque des dents et cela signifie que vous n’avez pas pris soin de votre bouche. Maintenant, vous avez 30 ans et vous semblez en avoir 60. Il y a de nombreuses raisons. Et pas seulement cela, une fois que vous perdez des dents, si jamais vous perdez des dents plus tôt, votre os se dissout. Vous ne pouvez donc pas faire des choses comme obtenir des implants parce que votre os va structurellement continuer à dégénérer. Il n’y a rien pour le retenir. Il n’y a pas de vie là-bas. Il n’y a pas de nerfs. Il n’y a pas de racine. Il n’y a rien pour le maintenir ensemble, alors il commence à se dissoudre. Par conséquent, la raison pour laquelle si vous obtenez des prothèses dentaires à un jeune âge, il est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile de les ajuster parce que votre os a disparu. Il y a une limite.

Pourquoi cette brosse à dents est-elle indispensable pour quelqu’un qui a ou veut avoir des facettes ?

Eh bien, de nombreux professionnels dentaires devraient enseigner à leurs patients que la meilleure option serait de conserver la structure de votre dent naturelle aussi longtemps que possible. Ça devrait être le but, non ? Mais je pense qu’à notre époque avec les médias sociaux, et tout dépend de votre apparence, tout le monde veut de belles dents. J’ai donc l’impression qu’il y a beaucoup de professionnels dentaires qui vendent cet instant [gratification]. Tout le monde veut tout rapidement, donc les facettes sont faites assez rapidement. Vous pouvez obtenir des placages le lendemain si vous le souhaitez. Je pense que tout le monde est avec ce genre de chose qui devient belle rapidement. Je pense que c’est la raison pour laquelle les placages sont vendus si en évidence. Mais sont-ils toujours une bonne idée ? Êtes-vous toujours un bon candidat pour les placages? Absolument pas. C’est pourquoi les gens intègrent rapidement ces facettes, puis commencent à publier leurs selfies, puis vous obtenez cette haine qui ressemble à “Mec, tu as des dents de cheval” ou “Oh, ils ressemblent à des Chiclets” ou “Oh , ils sont trop blancs. C’est définitivement un élément déclencheur pour moi. On m’envoie tellement de photos de célébrités et de personnes qui ont eu ces facettes, et ce sont de mauvaises personnes. Tout le monde n’est pas candidat aux placages. La brosse à dents est vraiment, vraiment bonne pour les personnes qui ont subi des procédures médicales. C’est aussi incroyable pour les personnes portant un appareil dentaire. Si vous pouviez imaginer que la largeur de la tête d’une brosse à dents est 1,5 fois la taille d’une brosse à dents moyenne. Une fois que vous le placez dans votre bouche, vous frappez vos gencives supérieures, vos gencives inférieures, vos dents supérieures et vos dents inférieures en même temps. Cela ressemble littéralement à un spa dans la bouche.

Cela en fait donc une expérience plus agréable. C’est quelque chose que vous n’obtenez pas vraiment avec une brosse à dents ordinaire.

Ça donne envie de se brosser les dents.

Voici une question – une chose que nous avons remarquée ces dernières années est que les gens ont perdu leurs dents latérales. De quoi s’agit-il? Ce ne sont pas les dents de devant, pas les dents du bas, juste le côté. Pourquoi est-ce devenu une chose?

C’est une question hilarante, et j’aimerais avoir la bonne réponse pour vous autre que le fait qu’ils n’avaient pas de brosse à dents à grande bouche. Une autre chose que j’ai remarquée dans ma pratique, c’est que beaucoup de patients viennent se faire aligner les dents. S’ils ont déjà un espace entre leurs deux dents de devant, ils veulent que vous le teniez. j’ai [even] les patients sont-ils venus demander de créer cet espace [between their front teeth]. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de petites différences autour des dents que les gens développent, en règle générale. Et je dis toujours aux gens. Je me dis : « Il y a certaines choses qui sont considérées comme la norme », mais c’est définitivement quelque chose de nouveau qui, je pense, va être le changement. Ça, et les corps naturels reviennent.

Avez-vous l’intention de vous développer dans d’autres domaines en dehors de la brosse à dents Big Mouth ?

Cette brosse à dents est en train de devenir un travail à plein temps pour moi. Les seules nouveautés que j’ai en préparation pour le moment sont… Je développe le design d’un étui de voyage car il s’agit d’une brosse à dents électronique. Ainsi, lorsque vous voyagez avec, le bouton de mise en marche doit être protégé. En octobre de cette année, j’ai commencé à le vendre en rose. La première brosse à dents originale Big Mouth est blanche. Nous avons lancé une certaine quantité de l’édition spéciale rose de la brosse à dents Big Mouth pour le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Je suis aussi un survivant. Je suis sans cancer depuis un an, donc cela signifiait quelque chose de très spécial pour moi de pouvoir faire cela, puis une partie des bénéfices… 40% des bénéfices sont allés à la sensibilisation au cancer du sein.

Je veux une brosse à dents noire parce que tout le monde m’en a parlé. Beaucoup de gens disent : “Quand vas-tu sortir une brosse à dents noire ?” Je me dis: “C’est plus facile à dire qu’à faire.” Beaucoup de travail est consacré à tout ce qui est électronique fabriqué en dehors des États-Unis, même aux États-Unis. Il y a juste beaucoup de règles et… La FDA ne joue pas. J’ai beaucoup appris de ce processus. Et puis je veux une brosse à dents pour enfants. Je veux faire une brosse à dents pour enfants. La brosse à dents en ce moment convient aux personnes entre 12 et 13 ans, car c’est à ce moment-là que vous avez la majorité de vos dents d’adulte.

Qu’est-ce que cela fait d’être une orthodontiste noire travaillant non seulement dans votre domaine, mais aussi d’être une entrepreneure ?

C’est incroyable. J’ai l’impression que la meilleure chose à ce sujet pour moi, c’est quand la jeune génération arrive. Quand j’ai ouvert mon bureau pour la première fois, le côté est de Brooklyn était très caribéen, très caribéen. C’était avant que je commence vraiment à traiter des célébrités et tout ça. Beaucoup de gens qui sont entrés là-bas penseraient que j’étais un homme blanc parce que je m’appelle Bobbi Peterson…

Et puis vous vous présentez.

J’aimerais avoir un dollar à chaque fois que je fais une consultation et que la mère s’attend à voir un homme blanc, alors je dis : « Oh, non. Je ne suis pas l’assistant. Je suis le Dr Bobbi. Puis le sourire de la patiente, la petite fille, alors elle dit : “Tu es mon médecin ?” Ensuite, la mère est comme, “Euh.” J’aimerais avoir un dollar à chaque fois [that happens]. Pour moi, c’est pour ça que je le fais. Ensuite, parce que ma plate-forme de médias sociaux est ce qu’elle est en ce moment, il y a tellement de jeunes femmes qui veulent être dentistes, qui veulent être dans le domaine dentaire, point final. Je les encadrent via IG et je les encourage même simplement à dire ; « Oh, tiens-moi au courant de ton voyage. Taguez-moi quand vous aurez votre diplôme », et des choses comme ça. Je pense que dans ma tête, je me dis : « Si j’ai le temps d’être sur Instagram, j’ai le temps de faire un suivi.

Pour en savoir plus sur la brosse à dents à grande bouche du Dr Bobbi, cliquez sur ICI.