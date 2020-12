Le Dr Deborah Birx a annoncé qu’elle prendrait sa retraite dans un proche avenir en raison de la réaction «écrasante» qu’elle et sa famille ont reçue après avoir été révélée avoir rompu avec les recommandations de Covid-19 et voyagé hors de l’État.

Birx, qui fait partie du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et a été coordonnatrice mondiale du sida pour le président Obama et le président Trump depuis 2014, a déclaré qu’elle serait « utile » à la nouvelle administration Biden et espère que c’est « réussi, » mais elle prendra sa retraite peu après.

«Je serai utile dans tous les rôles dans lesquels les gens pensent que je peux être utile, puis je prendrai ma retraite», dit-elle à Newsy.

Birx a cité les réactions négatives contre elle et sa famille la semaine dernière à la suite de la révélation dimanche que trois générations différentes de sa famille se sont réunies dans une propriété de vacances dans le Delaware le lendemain de Thanksgiving comme raison de son départ de la fonction publique.

L’expérience, dit-elle, a été « Un peu écrasant » et « difficile » sur sa famille.

«Ma fille n’a pas quitté cette maison depuis 10 mois, mes parents sont isolés depuis 10 mois. Ils sont devenus profondément déprimés, comme je suis sûr que de nombreuses personnes âgées l’ont fait, car elles n’ont pas pu voir leurs fils, leurs petites-filles ». elle a dit.

EXCLUSIF: le Dr Deborah Birx raconte @plein de nouvelles qu’elle est prête à aider #Biden transition, mais prévoit finalement de prendre sa retraite, citant le traitement de sa famille au cours de la semaine dernière. pic.twitter.com/yEPy9s0Tf9 – Télévision Amber Strong (@AmberCStrong) 22 décembre 2020

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déconseillé aux citoyens américains de voyager pendant les vacances et de se réunir avec différents ménages lors d’événements à l’intérieur en raison de la pandémie. Le voyage de Birx a conduit à une vague de critiques, et elle n’est que le dernier fonctionnaire à se faire prendre en train de briser leurs propres recommandations.

Birx a défendu son voyage en disant seulement « famille proche » était là – bien que toujours de ménages différents – et a dit qu’elle ne fêtait pas Thanksgiving, mais préparait plutôt une propriété pour une vente potentielle.

L’annonce de sa retraite n’a pas fait grand-chose pour étouffer la controverse, les utilisateurs des médias sociaux continuant de critiquer l’expert en maladies infectieuses pour avoir enfreint ses propres directives alors que beaucoup restent soumis à des restrictions strictes de verrouillage dans divers États.

Ai-je bien compris? Birx est bouleversée parce qu’elle avait, dans son esprit, de bonnes raisons d’enfreindre les règles du mandat pour se rendre à sa deuxième maison tout en disant à tout le monde d’obéir à ces mandats pour le bien de la société. Maintenant, elle prend sa retraite parce que les gens ont osé remettre en question sa logique? https://t.co/22Pqri4ecd – Feisty Cat (@FeistyCat sur Parler) (@ CHHR01) 22 décembre 2020

Pensées et prières à Deborah Birx, qui n’a pas pu supporter une once d’examen, mais a ruiné des dizaines de millions de vies américaines grâce à son plaidoyer insensé. Bonne chance avec vos futurs poteaux de tableau Gates! Un vrai héros. – Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) 22 décembre 2020

Je suis allé défendre Birx alors qu’elle était injustement calomniée, ce qui me rend encore plus en colère contre ce qu’elle a fait, et encore plus contre son excuse. Tout le monde est dans cette situation et vous leur dites toujours de ne pas se réunir avec la famille élargie. C’est exaspérant. pic.twitter.com/SXx2EbrHtP – Noam Blum (@neontaster) 22 décembre 2020

