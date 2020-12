Le Dr Scott W.Atlas, l’ancien radiologue de l’Université de Stanford qui a épousé les théories contestées et a critiqué les scientifiques du gouvernement tout en conseillant le président Trump sur la pandémie, a démissionné de son poste à la Maison Blanche, selon un haut responsable du gouvernement.

Le déménagement n’était pas entièrement inattendu. Le Dr Atlas a attiré l’attention de M. Trump avec ses fréquentes apparitions sur Fox News Channel au cours de l’été et a rejoint la Maison Blanche en août en tant qu’employé spécial du gouvernement pour un mandat limité qui devait expirer cette semaine. Fox News a d’abord signalé sa démission, ce qui Dr Atlas annoncé plus tard sur Twitter.

«J’ai travaillé dur avec un objectif particulier – pour sauver des vies et aider les Américains à traverser cette pandémie», a écrit le Dr Atlas dans une lettre obtenue par Fox, ajoutant qu’il «s’est toujours appuyé sur les dernières données scientifiques et preuves, sans aucune considération ni influence politique . »

Mais certains des collègues de l’administration du Dr Atlas différeraient probablement de cette évaluation, citant des points de vue qui diffèrent radicalement de ceux avancés par les responsables des Centers for Disease Control and Prevention et d’autres scientifiques du gouvernement. Le Dr Atlas a fait valoir, par exemple, que la science du port de masque est incertaine et que les enfants ne peuvent pas transmettre le coronavirus.