Le Dr Art McCoy se joint à deux prestigieux conseils d’administration nationaux | Actualité économique

St. Louisan Art McCoy, PhD, a récemment rejoint deux conseils d’administration nationaux. La première est la Fondation Legacy Plus de Martin Luther King III et de la famille King pour réaliser le rêve. Nous avons organisé le 65e anniversaire des événements de la Marche sur Washington et prévoyons de réaliser 100 millions d’heures d’apprentissage par le service au cours des cinq prochaines années auprès des jeunes du Missouri et de tout le pays.

Le but de la fondation, qui se trouve à Atlanta, en Géorgie, a pour objectif de « poursuivre l’héritage et le travail inachevé du Dr Martin Luther King, Jr. et de Mme Coretta Scott King. Il cherche à réarticuler pour ce siècle les défis et les opportunités de défendre la liberté, la justice et l’égalité tout en travaillant à éliminer la pauvreté, le racisme et les conflits hostiles aux États-Unis et dans le monde.

La deuxième organisation est le Département de la Marine. McCoy a récemment prêté serment au Pentagone et est devenu ambassadeur du programme des ambassadeurs de la communauté navale. Selon la Marine, elle demandera l’aide de McCoy pour impliquer de nouveaux groupes de personnes et continuer à établir des liens et une base de confiance avec davantage d’Américains. Selon McCoy, « je participerai à des cérémonies d’inauguration et à d’autres événements nationaux, et j’animerai/dirigerai des événements pour diverses populations sur la sensibilisation aux opportunités de main-d’œuvre au sein du DOD (Département de la Défense), et je dirigerai des expériences éducatives sur chacun des domaines. bases et navires comme vous le souhaitez.