Le Dr Antonio Scalfari, Ph. D., propose une perspective plus large de compréhension de la maladie latente dans la progression de la sclérose en plaques

Dr. Antonio Scalfari, Ph. D. (Crédit : Imperial College Healthcare Trust)

Des recherches antérieures ont révélé que la progression graduelle du handicap dans la sclérose en plaques (SEP) est en grande partie due à des processus sous-jacents latents, ce qui reste un défi thérapeutique, comme l’ont noté les chercheurs. Dans une publication récente dans Annales de neurologieAntonio Scalfari, MD, PhD, et ses collègues ont introduit le concept d’aggravation associée à la persistance (SAW) dans la SEP, qui englobe à la fois les symptômes physiques et cognitifs.1 Ce cadre consensuel décrit les méthodes d’identification des MS latentes et propose des biomarqueurs potentiels pour suivre la progression de la SAW. Les auteurs soulignent également la nécessité d’intégrer les MS latentes dans la pratique clinique et les futures initiatives de recherche.

Plusieurs acteurs du secteur, dont Sanofi, ont mené des recherches sur les facteurs et les mécanismes à l’origine de la neuroinflammation latente dans la SEP. Récemment, l’entreprise a déclaré qu’une meilleure compréhension de ces voies pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de détection et de traitement de la SAW, offrant ainsi l’espoir d’une amélioration des soins aux patients.2 Sanofi a également annoncé son intention de présenter les données de son étude de phase 3 HERCULES (NCT04411641) et d’autres études sur le tolébrutinib, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) pour la SEP récurrente-récurrente, lors de la prochaine réunion du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) à Copenhague, au Danemark, le 20 septembre 2024.3

Dans une nouvelle édition de NeuroVoices, Scalfari, neurologue consultant à l’Imperial College Healthcare Trust et au Northwest London Healthcare Trust, a expliqué comment le concept de maladie latente redéfinit la compréhension de la progression dans le domaine de la SEP. Scalfari, qui est également maître de conférences honoraire en clinique à l’Imperial College de Londres, a parlé des implications cliniques de la reconnaissance de l’aggravation associée à la maladie latente chez les patients atteints de SEP. En outre, il a parlé de la manière dont les traitements émergents, tels que les inhibiteurs de BTK, pourraient répondre aux besoins non satisfaits dans la prise en charge de la maladie latente.

Neurologie en direct:Pour donner un contexte général, expliquez le concept de sclérose en plaques latente à ceux qui ne la connaissent pas. En quoi diffère-t-elle des autres formes plus connues de la maladie ?

Principaux enseignements cliniques La maladie latente dans la SEP implique une progression indépendante des rechutes, englobant des symptômes tels que le déclin cognitif et la fatigue qui ne sont pas entièrement pris en compte par les mesures traditionnelles.

La classification actuelle de la SEP ne reflète peut-être pas adéquatement la biologie de la maladie, car des mécanismes latents coexistent avec des composantes récurrentes dès les premiers stades.

Les thérapies futures, telles que les inhibiteurs de BTK, sont prometteuses pour cibler les maladies latentes, avec des essais en cours visant à fournir de nouveaux critères cliniques pour le traitement.

Dr. Antonio Scalfari, Ph. D.:L’idée d’une maladie latente, ou du moins d’une composante latente de la SEP, découle en grande partie de la frustration des médecins qui, depuis plus de 20 ans, ont largement recours à des traitements modificateurs de la maladie. Dans la plupart des cas, nous réussissons à supprimer les rechutes et les lésions inflammatoires focales détectées à l’IRM. Pourtant, une grande proportion de ces patients, malgré le succès thérapeutique dans la prévention de toute forme d’activité focale de la maladie, continuent de signaler une progression ou une aggravation de la maladie. Cela révèle une divergence. D’un côté, nous réussissons à prévenir l’activité de la maladie inflammatoire focale, qu’elle soit symptomatique avec rechutes ou asymptomatique, détectée exclusivement à l’IRM. De l’autre, cette divergence suggère que d’autres mécanismes, plus subtils et plus difficiles à détecter, peuvent expliquer l’aggravation de la maladie.

La première avancée majeure dans ce domaine est venue des essais sur l’ocrelizumab ocrelizumab (Ocrevus ; Roche). Ces essais ont mis en évidence que de nombreux patients, malgré la suppression réussie des rechutes et de l’activité IRM, continuaient à souffrir d’une détérioration motrice. On a fini par qualifier ce phénomène de progression indépendante de l’activité récurrente (PIRA). Je pense que c’est là que le concept de SEP latente, qui est plus large que la PIRA, est né. La PIRA est un élément clé, mais la maladie latente englobe bien plus que la simple progression indépendante des rechutes.

Cependant, la définition de la PIRA comporte des limites intrinsèques. Elle repose en grande partie sur l’échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) ainsi que sur le test de marche T25 et le test de la cheville à neuf trous, qui se concentrent tous principalement sur les performances motrices. Cette approche tend à négliger l’aggravation dans d’autres domaines de la maladie. Après de nombreuses discussions sur les limites de la PIRA, nous avons décidé qu’il était temps d’élargir le concept de progression de la SEP. La maladie latente comprend d’autres symptômes qui ne sont pas entièrement pris en compte par la PIRA, tels que le déclin cognitif, la fatigue, la douleur, les troubles de la vessie et des intestins et les troubles psychiatriques comme la dépression. Il s’agit donc d’un concept beaucoup plus large que la PIRA.

Notre objectif était de créer un consensus parmi 15 experts du domaine afin de définir correctement le concept de maladie latente. Nous avons inventé le terme « aggravation associée à la maladie latente » pour décrire ces différents aspects de la progression de la maladie, qui, selon nous, sont davantage liés à l’activité latente de la maladie qu’à l’activité inflammatoire focale.

Quelles répercussions ce concept récemment proposé a-t-il sur la pratique clinique dans le diagnostic et la prise en charge de la sclérose en plaques latente ?

Cela a eu de nombreuses implications pratiques. Lorsque nous avons proposé le concept d’aggravation associée à la maladie latente, certains critiques ont demandé : « À quoi sert de mettre en évidence cette composante si elle ne peut pas être traitée thérapeutiquement ? » Bien que nous soyons devenus très efficaces pour supprimer les rechutes et l’activité inflammatoire focale, les patients continuent d’accumuler un certain handicap, qui n’est pas suffisamment ciblé par les traitements modificateurs de la maladie actuels.

Notre contre-argument est que nous ne pouvons pas rester coincés dans la croyance selon laquelle la maladie est exclusivement provoquée par des rechutes et une activité focale détectée par IRM. Reconnaître les symptômes au-delà de l’activité inflammatoire focale est le point de départ pour reconnaître qu’il existe encore des besoins non satisfaits en matière de prise en charge thérapeutique. Les patients doivent comprendre que même si les traitements modificateurs de la maladie rendent la maladie beaucoup moins nocive, certains aspects de la progression de la SEP restent non traités. Les patients doivent signaler de manière proactive les symptômes au-delà des rechutes focales, car cela pourrait guider les futures cibles thérapeutiques et les critères d’évaluation cliniques pour résoudre ces problèmes.

Le concept d’aggravation associée à la persistance de la maladie répond également à la frustration des patients. Il est fréquent que les patients, et même les cliniciens, aient l’impression que rien ne peut plus être fait une fois les rechutes sous contrôle, et pourtant les patients continuent de souffrir d’une aggravation. En reconnaissant cet élément de la progression de la maladie, nous pouvons redéfinir le succès thérapeutique. Nous réussissons peut-être à contrôler certains aspects de la maladie, mais cela ne couvre pas l’ensemble du tableau.

Une autre implication pertinente est que le concept de SEP latente remet en question la classification clinique actuelle de la SEP en formes rémittentes-récurrentes, progressives secondaires et progressives primaires. Il devient clair que ces distinctions sont purement phénotypiques et ne reflètent pas la biologie sous-jacente. Les rechutes et l’activité inflammatoire focale coexistent avec les mécanismes à l’origine de la maladie latente, même dans les premières phases de la SEP rémittente-récurrente. Au fil du temps, je pense que nous nous éloignerons de l’utilisation de termes tels que « SEP progressive secondaire », car l’élément progressif de la maladie est présent dès le début, en même temps que la composante rémittente.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire sur la manière dont les cibles thérapeutiques pour les maladies latentes pourraient façonner l’avenir des soins aux patients ?

En parvenant à un consensus sur la sclérose en plaques latente parmi 15 experts, nous avons identifié des mécanismes potentiels qui pourraient être des cibles thérapeutiques à l’avenir. Nous avons discuté des mécanismes biologiques à l’origine de l’aggravation associée à la sclérose en plaques latente et nous nous sommes concentrés sur l’identification de marqueurs potentiels, à la fois radiologiques et cliniques, qui pourraient être utilisés pour surveiller l’activité de la maladie latente.

Les efforts futurs devraient se concentrer sur la confirmation de ces observations. De nombreuses recherches étudient déjà le rôle des lésions à expansion lente, de la pathologie corticale et des marqueurs radiologiques comme critères d’évaluation potentiels dans les essais cliniques visant à traiter la maladie latente. Un domaine d’intérêt majeur est désormais celui des inhibiteurs de BTK, qui ciblent l’activité de la microglie et la formation de lésions à expansion lente. Il s’agit d’un domaine passionnant et nous attendons avec impatience les résultats des essais sur les inhibiteurs de BTK, en particulier ceux de Sanofi.

Transcription modifiée pour plus de clarté. Cliquez ici pour voir plus de NeuroVoices.

