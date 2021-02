Le Dr Anthony Fauci voit des données «dégrisantes» sur la variante sud-africaine; Cas quotidiens américains inférieurs à 100K, mais le danger se cache: dernières mises à jour du COVID-19

Les données sur la variante sud-africaine du coronavirus « donnent à réfléchir » et les vaccins actuels sont moins efficaces contre lui que la souche d’origine ou la variante britannique, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Fauci, s’exprimant sur « Meet the Press » de NBC, a déclaré que la variante sud-africaine était moins connue que la version britannique, qui s’est avérée plus transmissible que la version originale du virus.

« Mais nous savons qu’il (la variante sud-africaine) échappe à la protection de certains des anticorps monoclonaux, et qu’il diminue quelque peu la capacité et l’efficacité du vaccin à le bloquer », a déclaré Fauci. «Il ne l’élimine pas, mais il le diminue de multiples fois.

Fauci a déclaré qu’il restait « encore un peu de marge » pour que les vaccins actuels fournissent une certaine protection contre cela. Il a ajouté qu’en Afrique du Sud, il y avait des personnes qui ont été infectées par le virus d’origine, qui se sont rétablies puis qui ont été réinfectées avec la variante sud-africaine. Cela indique qu’une infection antérieure ne protège pas quelqu’un de la réinfection avec la variante sud-africaine, a-t-il déclaré.

« Une bonne nouvelle est qu’il semble que le vaccin est meilleur qu’une infection naturelle pour vous empêcher d’être réinfecté », a déclaré Fauci.

Dans les gros titres:

►Une femme du comté de Los Angeles est décédée peu de temps après avoir reçu le vaccin Pfizer, ont déclaré des responsables locaux de la santé. Le Dr Michael E. Morris, directeur du programme de vaccination de Kaiser Permanente en Californie du Sud, a déclaré dans un communiqué que la femme de 78 ans « est décédée de façon inattendue » vendredi après avoir été vaccinée. Il a également déclaré que, selon sa famille, la femme avait des antécédents de maladie cardiaque. Le département de la santé publique du comté a déclaré que sa mort ne semblait pas liée au vaccin.

►La plus grande ville de Nouvelle-Zélande a été bloquée pendant au moins trois jours dimanche et la police a mis en place des points de contrôle à huit endroits à la frontière d’Auckland. La répression intervient après que trois membres de la famille ont été testés positifs. La nation entière d’environ 5 millions d’habitants compte actuellement moins de 50 cas connus.

►Les Centers for Disease Control and Prevention ne recommandent pas actuellement le test COVID-19 requis avant les voyages aériens intérieurs, a déclaré le CDC dans un communiqué à CNN samedi. Les responsables fédéraux avaient déclaré cette semaine qu’ils envisageaient des exigences de test nationales.

►La Chine a refusé de donner des données brutes sur les premiers cas de COVID-19 à une équipe de l’Organisation mondiale de la santé sondant les origines de la pandémie, a déclaré l’un des enquêteurs de l’équipe, Dominic Dwyer, à Reuters et au Wall Street Journal. Le chef de l’OMS a déclaré vendredi que toutes les hypothèses sur les origines du coronavirus étaient toujours en cours d’investigation et d’analyse après qu’une équipe d’enquêteurs eut déclaré plus tôt cette semaine que la théorie selon laquelle le virus aurait fui d’un laboratoire de virologie à Wuhan ne serait plus poursuivie.

► Les responsables de la santé de l’État de Floride ont signalé que plus de 10000 résidents et membres du personnel des établissements de soins de longue durée sont morts du COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 485000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 108,7 millions de cas et 2,39 millions de décès. Plus de 70 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 52,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les personnes de couleur ont le plus souffert du COVID-19. Mais maintenant qu’un vaccin est là, ils sont beaucoup moins susceptibles d’avoir reçu une première dose – pour plusieurs des mêmes raisons. Lire la suite.

Les cas de COVID-19 continuent de baisser, mais les variantes sont à la hausse

Les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis diminuent lentement depuis un sommet il y a plusieurs semaines, la moyenne par jour tombant sous les 100000 vendredi pour la première fois depuis le 4 novembre et restant sous ce chiffre samedi également. C’est encore plus d’un nouveau cas par seconde, mais c’est moins de la moitié du taux que le pays signalait en janvier.

Cependant, le nombre d’infections à variantes de coronavirus connues a augmenté ces dernières semaines. Les 1193 cas de variantes signalés dimanche représentent près de 200 cas de plus que jeudi soir, soit presque le double du total le 4 février.

La variante B.1.1.7 vue pour la première fois au Royaume-Uni, considérée au moins 50% plus contagieuse que la souche d’origine, représente la grande majorité des cas connus avec 1173. Elle se propage rapidement et pourrait devenir la souche prédominante aux États-Unis d’ici la fin mars.

La Floride compte près d’un tiers du nombre total de cas connus dans le pays avec 379.

– Mike Stucka

La Nouvelle-Orléans devient difficile avec les célébrations du Mardi Gras

La Nouvelle-Orléans met fin à ses célébrations annuelles du Mardi Gras cette semaine et les responsables de la santé dans d’autres villes avertissent les fêtards potentiels de faire de même au milieu d’un pic de cas de variantes de coronavirus à travers le pays. Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a ordonné la fermeture des bars pendant le week-end du Mardi Gras qui a débuté vendredi et se termine mardi. Les défilés sont annulés et les rassemblements sont limités.

Mardi Gras, ou mardi gras, est la fête annuelle précédant le Carême célébrée le long d’une grande partie de la côte du Golfe. On pense que les réjouissances de l’année dernière ont contribué à une poussée précoce qui a fait de la Louisiane un point chaud du coronavirus.

La politique de la FDA autorisant les tests d’anticorps sans autorisation est « imparfaite », selon les responsables

La politique de la Food and Drug Administration américaine consistant à permettre aux entreprises de commercialiser leurs tests d’anticorps COVID-19 sans autorisation était « imparfaite » et a permis à des produits inefficaces d’inonder le marché, ont écrit samedi deux responsables de la FDA dans le New England Journal of Medicine.

En mars, l’agence a commencé à permettre aux entreprises de commercialiser leurs tests d’anticorps sans autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, à condition que les entreprises en aient informé l’agence et qu’elles puissent montrer que le test fonctionnait.

« En conséquence, le marché a été inondé de tests sérologiques, dont certains ont mal fonctionné et dont beaucoup ont été commercialisés d’une manière qui était en contradiction avec la politique de la FDA », selon Jeffrey Shuren et Timothy Stenzel de la FDA.

Des entreprises inexpérimentées ou douteuses ont profité du manque de surveillance de la FDA, y compris une qui vend des stylos à vape et une dirigée par un évangéliste de la technologie autoproclamé, une enquête USA TODAY l’année dernière.

– Grace Hauck

Programme du Massachusetts pour vacciner les personnes qui accompagnent les personnes âgées rapidement « abusées »

Certaines personnes dans le Massachusetts proposent des manèges et même de l’argent pour avoir la chance de profiter d’une règle d’État qui permet à ceux qui accompagnent des personnes âgées de 75 ans et plus à un rendez-vous de vaccination contre le coronavirus de se faire vacciner en même temps.

L’éruption d’annonces en ligne de personnes cherchant à couper la ligne de vaccination a suscité une sévère réprimande de la part du gouverneur Charlie Baker, qui a mis en garde contre les offres d’aide de parfaits inconnus. «Si quelqu’un vous sollicite pour vous emmener sur un site vous contacte, veuillez le signaler aux autorités», a déclaré Baker. Les aînés ne devraient accepter l’aide que d’une personne en qui ils ont confiance, a-t-il déclaré.

« Bien que cela ait pu être bien intentionné, il a fallu moins de 24 heures pour que cette nouvelle politique de l’État soit abusée », a déclaré le conseiller municipal de Boston, Andrea Campbell.

Le représentant démocratique de l’État, Steve Owens, a déclaré qu’un groupe de législateurs avait exhorté Baker à suspendre le programme, notant qu’il avait vu une annonce d’une personne offrant 250 $ pour conduire un résident éligible vers un site de vaccination.

L’Université d’Oxford teste le vaccin chez les enfants

L’Université d’Oxford prévoit de tester son vaccin COVID-19 – qui est produit et distribué par AstraZeneca – chez les enfants pour la première fois, devenant le dernier développeur de vaccins à évaluer si son vaccin contre le coronavirus est efficace chez les jeunes.

L’essai annoncé samedi vise à recruter 300 volontaires âgés de 6 à 17 ans, avec jusqu’à 240 recevant le vaccin COVID-19 et le reste un vaccin contre la méningite.

Andrew Pollard, chercheur en chef sur l’essai du vaccin d’Oxford, dit que si la plupart des enfants ne tombent pas gravement malades du COVID-19, «il est important d’établir la sécurité et la réponse immunitaire du vaccin chez les enfants et les jeunes, comme certains enfants peuvent le faire. bénéficier de la vaccination. «

Contribuer: The Associated Press