Le Dr Anthony Fauci, visage de la réponse américaine à la pandémie de COVID-19, prendra sa retraite en décembre

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses de son pays qui est devenu un nom familier – et l’objet d’attaques partisanes – pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi qu’il quitterait le gouvernement fédéral américain en décembre après plus de cinq décennies de service.

Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden, a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et chef du laboratoire d’immunorégulation du NIAID. Il était un chef de file dans la réponse fédérale au VIH / sida et à d’autres maladies infectieuses avant même que le coronavirus ne frappe.

“Je quitterai ces postes en décembre de cette année pour poursuivre le prochain chapitre de ma carrière”, a déclaré Fauci, 81 ans, dans un communiqué, qualifiant ces rôles de “l’honneur d’une vie”.

Fauci est devenu le visage de la réponse du gouvernement au COVID-19 au début de 2020, avec de fréquentes apparitions aux journaux télévisés et lors de conférences de presse quotidiennes avec des responsables de la Maison Blanche, dont le président de l’époque, Donald Trump. Mais à mesure que la pandémie s’approfondissait, Fauci est tombé en disgrâce auprès de Trump et de ses responsables lorsque ses appels à la prudence publique continue se sont heurtés au désir de l’ancien président de revenir à la normale et de promouvoir des thérapies non éprouvées contre le virus.

Fauci s’est retrouvé marginalisé par l’administration Trump, de plus en plus tenu à l’écart des décisions majeures concernant la réponse fédérale, mais il a continué à s’exprimer publiquement dans des entretiens avec les médias, prônant la distance physique et le couvre-visage dans les lieux publics avant le déploiement des vaccins COVID-19.

Il a également fait l’objet d’attaques politiques et de menaces de mort et s’est vu accorder un service de sécurité pour sa protection.

Lorsque Biden a remporté la Maison Blanche, il a demandé à Fauci de rester dans son administration à un poste élevé. Le président a fait l’éloge de Fauci dans un communiqué, en disant: “Que vous l’ayez rencontré personnellement ou non, il a touché la vie de tous les Américains avec son travail. J’adresse mes plus sincères remerciements pour son service public. Les États-Unis d’Amérique sont plus forts, plus résilient et en meilleure santé grâce à lui.”

Fauci a déclaré que malgré sa retraite du service fédéral, il prévoyait de continuer à travailler. “Je veux utiliser ce que j’ai appris en tant que directeur du NIAID pour continuer à faire progresser la science et la santé publique et pour inspirer et encadrer la prochaine génération de leaders scientifiques alors qu’ils aident à préparer le monde à faire face aux futures menaces de maladies infectieuses”, a-t-il déclaré.

ÉCOUTEZ | Anthony Fauci parle à CBC Le courant sur les leçons apprises: