Le Dr Anthony Fauci s’oppose publiquement au report des secondes doses de vaccins Covid pour inoculer plus de personnes

Le Dr Anthony Fauci a été en désaccord avec les appels à retarder la deuxième dose de piqûres de Covid-19 pour inoculer davantage d’Américains, rejetant la stratégie adoptée par le gouvernement britannique et d’autres pour accélérer le déploiement de leur vaccin.

Le principal responsable américain des maladies infectieuses a fait ces commentaires au Washington Post, affirmant que les États-Unis devaient s’en tenir à leur stratégie actuelle à deux doses pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

Fauci a averti que, si le report des secondes doses de vaccins pourrait permettre aux responsables de la santé de fournir à plus d’individus leur première dose, cela présentait également des risques, tels que laisser les gens avec moins de protection, en particulier contre les nouvelles variantes du virus.

Le rapport sur les remarques de Fauci indiquait également qu’il était préoccupé par un changement de stratégie « Serait un défi de messagerie, » impactant la confiance que les Américains ont dans la stratégie que le gouvernement a adoptée pour lutter contre la maladie s’ils se contentent de dire «Nous avons changé d’avis.»

Les commentaires interviennent après que Fauci s’est entretenu lundi avec des responsables de la santé britanniques, qui ont publié une étude qui a révélé qu’une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca peut protéger les personnes âgées de contracter des symptômes graves ou d’exiger une hospitalisation.

Contrairement aux préoccupations de Fauci concernant les risques, un représentant du Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a déclaré que retarder l’administration d’une deuxième dose «Sauver de nombreuses vies» en fournissant plus rapidement un certain niveau de protection à plus de personnes, en soutenant l’écart actuel de 12 semaines utilisé par le NHS, plutôt que les 21 jours initialement suggérés.

Comme pour les désaccords entre les représentants du gouvernement, les sociétés pharmaceutiques ont été divisées sur l’opportunité de retarder les secondes doses ou de suivre une stratégie à deux doses. Les chercheurs à l’origine du vaccin Oxford-AstraZeneca ont découvert qu’une seule dose du vaccin a une efficacité de 76% chez les individus pendant trois mois après le vaccin, augmentée à 82,4% après la deuxième dose. Cet essai a soutenu l’approche adoptée par le Royaume-Uni par rapport à la stratégie utilisée par les États-Unis, considérant que le fait de retarder les deuxièmes doses offrait une efficacité à long terme et avait un impact significatif sur la réduction de la transmission.

Cependant, le professeur Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, a critiqué le Royaume-Uni et déclaré que le délai actuel de 12 semaines entre les doses devrait être réduit de moitié, car il est préoccupé par la protection limitée fournie par une seule dose du vaccin. Mais il a accepté ça « Il y a des avantages et des inconvénients » à la stratégie différente employée par les gouvernements.

La stratégie de déploiement du vaccin au Royaume-Uni a permis au pays d’administrer sa première dose à 20 275 451 personnes, tandis que 815 816 personnes seulement ont reçu leur deuxième injection le lundi 1er mars. En Amérique, 50 732 997 personnes ont reçu leur première injection, dont 25 466 405 ont reçu leur deuxième injection. dose.

