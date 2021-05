Le Dr Anthony Fauci prend la parole lors de la remise des diplômes de l’Université Emory

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses, a dit aux diplômés de l’Université Emory d’accepter l’inattendu, lors de la cérémonie de remise des diplômes du Emory College of Arts and Sciences dimanche.

Fauci a réfléchi à son début de carrière et à sa décision d’étudier les maladies infectieuses aux National Institutes of Health en 1968 « contre l’avis de beaucoup de mes collègues et mentors », a-t-il déclaré. À l’époque, les spécialistes de la santé publique affirmaient que « la guerre contre les maladies infectieuses avait été gagnée » avec la création de vaccins et d’antibiotiques « , a-t-il déclaré.

« J’ai commencé à me sentir quelque peu incertain et regrettable, pour dire le moins de mon choix de carrière », a déclaré Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. « Est-ce que je suis entré dans une sous-spécialité en voie de disparition? »

Bien sûr, ce n’était pas le cas.

En 1981, Fauci lisait le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des Centers for Disease Control lorsqu’il découvrit «une poignée de cas de pneumonie inhabituelle, chez des hommes gais vivant à Los Angeles».

« Je me souviens d’avoir ressenti, des frissons, littéralement, le long de ma colonne vertébrale », a déclaré Fauci. «Nous étions aux prises avec une toute nouvelle maladie infectieuse mortelle. Et donc, j’ai décidé sur-le-champ, de faire un tournant brusque dans ma carrière et d’enquêter sur la pathogenèse de cette mystérieuse maladie qui ravageait la vie des jeunes hommes.

«L’émergence de la pandémie du sida et ma décision d’embrasser le changement ont transformé ma carrière professionnelle, sinon toute ma vie», a-t-il déclaré.

Fauci a encouragé les diplômés à se pencher sur le changement et à saisir de nouvelles opportunités dans leur propre profession et leur propre vie.

«De toute évidence, toutes les opportunités ou tous les défis que vous rencontrerez n’influenceront pas votre carrière et vos vies, ou ne seront pas aussi dramatiques qu’une effrayante épidémie de maladie infectieuse», a déclaré Fauci. « Cependant, croyez-moi: vous serez confronté aux mêmes types d’événements imprévisibles que j’ai vécus, quelles que soient les directions dans lesquelles vous avez votre carrière ou votre vie. »

« Et donc, attendez-vous à l’inattendu. Lorsque vous le pouvez, relevez le défi et saisissez les opportunités pertinentes au fur et à mesure qu’elles se présentent. »

Fauci a attiré l’attention sur les disparités en matière de santé rencontrées par les groupes minoritaires pendant la pandémie de Covid et a exhorté les diplômés à s’engager à y remédier dans leur vie.

Fauci a également dit aux diplômés de trouver leur source de joie et de bonheur et de «l’embrasser pleinement».

En 2003, Fauci a reçu un diplôme honorifique d’Emory. À l’époque, il a parlé aux étudiants de l’importance d’être des «étudiants perpétuels» qui n’ont jamais fini d’apprendre.

« La prochaine leçon est que vous devez être prêt pour un territoire vierge, les changements inattendus et importants, même dans des domaines qui peuvent maintenant sembler très bien établis », a déclaré Fauci en 2003.

