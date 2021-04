Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prononce une allocution lors d’un point de presse avec l’attachée de presse Jen Psaki à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 13 avril 2021.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mardi que la pause recommandée par la Food and Drug Administration sur l’utilisation du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson donnera aux régulateurs de la santé américains le temps dont ils ont besoin pour enquêter de manière approfondie sur la façon dont six femmes ont développé une coagulation sanguine rare. désordre qui a fait un mort.

Fauci a déclaré que les responsables de la FDA et des Centers for Disease Control and Prevention veulent voir s’il y a « des indices » et « trouver des dénominateurs communs parmi les femmes impliquées » qui pourraient être à l’origine du trouble de la coagulation sanguine connu sous le nom de sinus veineux cérébral. thrombose ou CVST.

Il a également déclaré que la pause recommandée sensibiliserait les médecins au problème. Les médecins traitent généralement ce type de caillot sanguin avec de l’héparine, un anticoagulant, mais Fauci a déclaré que cela pourrait être dangereux dans ce cas et a noté que les responsables de la santé ont recommandé un traitement différent.

« Si quelqu’un vient avec ce syndrome vraiment plutôt rare de thrombocytopénie thrombotique où vous avez des thromboses, le moyen le plus courant de le traiter serait l’héparine », a déclaré Fauci lors d’un point de presse à la Maison Blanche. « Ce serait une erreur dans cette situation car cela pourrait être dangereux et aggraver la situation. »

Sur les 120 millions de personnes aux États-Unis, environ 6,9 millions ont reçu le vaccin de J&J, a déclaré Fauci, notant qu’il n’y a eu aucun « signal d’alarme » des vaccins Pfizer ou Moderna Covid-19 qui reposent sur la technologie MRNA pour la fabrication leurs coups. Sur les 6,9 millions de personnes qui ont reçu le vaccin J&J, six ont développé des caillots sanguins, a-t-il déclaré.

« Nous sommes tout à fait conscients qu’il s’agit d’un événement rare. Nous voulons que cela soit réglé aussi vite que possible et c’est pourquoi vous voyez le monde faire une pause, en d’autres termes, vous voulez attendre un peu », a déclaré Fauci . « Nous voulons laisser cela à la FDA et au CDC d’enquêter attentivement. Je ne pense pas que cela appuyait trop rapidement sur la gâchette. »

Fauci a déclaré que la pause pourrait durer de quelques jours à quelques semaines. Le CDC convoquera également une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation mercredi pour examiner plus en détail les cas.

Lors d’un appel précédent mardi, le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré que les responsables avaient appris que la coagulation sanguine se produisait généralement environ une semaine après la vaccination, mais pas plus de trois semaines après, avec un délai médian de neuf jours.

« Nous savons que pour ces vaccins, pendant les premiers jours suivant la vaccination, il existe des symptômes pseudo-grippaux pouvant inclure des maux de tête », a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont probablement des effets secondaires courants. «Si une personne se présente aux urgences avec des maux de tête très graves ou des caillots sanguins», les médecins devraient demander si elle a récemment reçu un vaccin avant d’élaborer un plan de soins. Si le patient a également de faibles plaquettes, les médecins doivent considérer que cela peut être lié au vaccin, a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux journalistes que les chercheurs n’avaient pas encore trouvé de cause spécifique de la coagulation sanguine chez les vaccinés J&J, mais qu’ils pensaient que c’était similaire à d’autres vaccins vecteurs adénoviraux. « C’est une réponse immunitaire qui se produit très, très rarement après que certaines personnes ont reçu le vaccin et cette réponse immunitaire conduit à l’activation des plaquettes et des caillots sanguins extrêmement rares », a déclaré Marks.