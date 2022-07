Le Dr Anthony Fauci dit qu’il prendra sa retraite avant le début du prochain mandat présidentiel américain

Le Dr Anthony Fauci, le chef de la réponse américaine à la pandémie de COVID-19, a déclaré à Politico dans une interview récemment publiée qu’il prévoyait de prendre sa retraite à la fin du mandat de l’actuel président américain.

C’était la déclaration la plus explicite de Fauci à ce jour sur son avenir, qui a déclaré le mois dernier aux journalistes qu’il prévoyait de “prendre sa retraite avant de mourir”.

Fauci, 81 ans, est un employé du gouvernement américain depuis 55 ans et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984. En conséquence, il a travaillé sous plusieurs administrations démocrates et républicaines.

Il est devenu le visage des efforts du gouvernement américain pour contenir la pandémie de COVID-19, faisant partie du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche dirigé par le Dr Deborah Birx sous l’ancien président Donald Trump, et maintenant dans l’administration de Joe Biden.

REGARDER l Fauci parle à CBC News des différences entre les réponses canadiennes et américaines: Fauci sur la question de savoir si les mandats de vaccins pourraient inclure des rappels Le Dr Anthony Fauci, responsable de la réponse à la pandémie aux États-Unis, s’entretient avec Rosemary Barton sur la pandémie, les variantes du coronavirus et les injections de rappel.

Trump a fait l’éloge de Fauci dans les premières semaines de la pandémie, tweetant même sur la cote d’approbation du responsable de la santé en juin 2020. Mais à la fin de l’été et à l’automne, l’administration Trump a cessé de tenir des briefings réguliers sur le COVID-19 et Trump minimisait souvent le coronavirus et critiquait publiquement Message de Fauci axé sur la sécurité.

Récipiendaire de la médaille de la liberté

Birx a récemment décrit les difficultés rencontrées pour communiquer des conseils de santé publique pour un nouveau coronavirus au cours de ces mois dans son livre, Invasion silencieuse : l’histoire inédite de l’administration Trump, du Covid-19 et de la prévention de la prochaine pandémie avant qu’il ne soit trop tard.

“Tony et moi étions devenus les avatars de la science”, a écrit Birx. “A la fois pour la Maison Blanche et pour ceux du public qui n’étaient pas d’accord avec [shutdowns]. La science est devenue l’ennemi, les débats axés sur les données se sont transformés en menaces et en expressions de haine.”

Fauci, dans une interview avec CBC News en décembre 2021, a déploré le fait que la pandémie soit devenue un problème qui ne pouvait pas transcender la politique partisane, car les juridictions et les États dirigés par les démocrates ont généralement des taux de vaccination plus élevés que ceux dirigés par les républicains.

“Beaucoup de gens qui hésitent à se faire vacciner le font vraiment pour des raisons idéologiques”, a-t-il dit, “ce qui, en tant que spécialiste de la santé publique, n’a aucun sens pour moi”.

Appelé à témoigner au Congrès à plusieurs reprises au cours de la pandémie, Fauci a souvent été la cible des législateurs républicains pour les manquements perçus dans la réponse de santé publique américaine. De plus, il a été interrogé sur des collaborations antérieures entre des scientifiques américains et chinois.

Fauci est devenu chef du NIAID en 1984, alors que le pays était en proie à la crise du sida. Il a rappelé la frustration de s’occuper de patients mourants sans options de traitement disponibles à l’hôpital du National Institute of Health (NIH) pendant ces premières années de la crise.

En 1990, lorsque les militants du sida ont envahi le NIH pour protester contre ce qu’ils considéraient comme l’indifférence du gouvernement, Fauci les a amenés à la table. Ces efforts ont contribué à aboutir à une amitié improbable avec l’auteur et activiste Larry Kramer, qui avait été virulent dans sa critique de la réponse à l’épidémie par les administrations Ronald Reagan et George HW Bush.

En 2008, Fauci a reçu la Médaille présidentielle de la liberté du président George W. Bush.

Avant la pandémie de COVID-19, le NIAID avait jeté les bases du développement de vaccins à ARNm, dans le cadre d’une collaboration public-privé avec Moderna Inc., qui s’appuyait sur les leçons tirées des épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de maladies respiratoires du Moyen-Orient. syndrôme (MERS).