Le Dr Anthony Fauci dit que parler de rappels de Covid ne signifie pas que les vaccins ne fonctionnent pas

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mardi à CNBC que les injections de rappel de Covid sont actuellement inutiles.

« La discussion sur les boosters est vraiment une préparation appropriée de la part des [drug] des entreprises avec le NIH et le CDC et d’autres à se préparer au cas où vous auriez besoin d’un coup de pouce », a déclaré Fauci sur « Squawk Box ».

« Mais quand vous traduisez cela par » Nous aurons besoin d’un coup de pouce ; tout le monde va recevoir un coup de pouce « , ce n’est pas approprié. Nous n’avons toujours pas vacciné suffisamment de personnes dans la partie principale de cela », a-t-il ajouté, soulignant la discussion autour des rappels « n’a absolument rien à voir avec l’efficacité du vaccin ».

Avant la réouverture des écoles à l’automne et la propagation de nouvelles variantes de coronavirus, des questions tourbillonnent sur la nécessité de vaccins de rappel, alors même que le rythme des vaccinations initiales a ralenti aux États-Unis depuis le printemps.

Lundi, des représentants de Pfizer ont rencontré des responsables fédéraux de la santé pour plaider en faveur du besoin potentiel de rappels Covid, alors que la société pharmaceutique se prépare à demander l’autorisation des États-Unis pour une troisième dose de son vaccin actuel.

Pfizer a annoncé la semaine dernière qu’il développait également un rappel pour lutter contre la variante delta hautement transmissible – désormais la souche dominante du virus aux États-Unis – déclarant qu’il commençait à voir l’immunité décliner de son vaccin à deux injections développé avec son partenaire allemand BioNTech.

Cependant, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont publié un déclaration commune réprimandant la pression de Pfizer pour une troisième dose, affirmant que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de rappels pour le moment.