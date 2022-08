Le Dr Anthony Fauci démissionnera en décembre après plus de 50 ans de service public

Le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, prévoit de quitter ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et de conseiller la Maison Blanche en tant que conseiller médical en chef à la fin de l’année, a-t-il annoncé lundi.

Fauci est devenu un incontournable pendant la pandémie de Covid-19, luttant contre la désinformation, parfois des plus hauts niveaux du gouvernement. Son engagement inébranlable envers la science, défiant l’ancien président Donald Trump sur tout, de l’utilisation de l’hydroxychloroquine aux mandats de masque, a fait de lui une quasi-célébrité dans le processus.

L’homme de 81 ans a conseillé sept présidents américains, à commencer par Ronald Reagan à travers l’épidémie de VIH / sida, le virus du Nil occidental, les attaques à l’anthrax de 2001, la grippe pandémique, diverses menaces de grippe aviaire, Ebola, Zika et, plus récemment, Covid et variole du singe.

Fauci, qui dirige également le laboratoire d’immunorégulation du NIAID, a déclaré n’avoir aucune intention de prendre sa retraite.

“Après plus de 50 ans de service gouvernemental, je prévois de poursuivre la prochaine phase de ma carrière alors que j’ai encore autant d’énergie et de passion pour mon domaine”, a déclaré Fauci dans un communiqué. “Je veux utiliser ce que j’ai appris en tant que directeur du NIAID pour continuer à faire progresser la science et la santé publique et pour inspirer et encadrer la prochaine génération de leaders scientifiques alors qu’ils aident à préparer le monde à faire face aux futures menaces de maladies infectieuses.”

Il a rejoint les National Institutes of Health pour la première fois en 1968 à l’âge de 27 ans, où il a rapidement gravi les échelons et a finalement pris la direction de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses en 1984.

