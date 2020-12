Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il avait accepté « sur place » une offre de Joe Biden d’être son conseiller médical en chef et a averti que les Américains pourraient continuer à avoir besoin de porter des masques faciaux au-delà des 100 jours préconisés par le président élu.

« J’ai dit oui sur place », a déclaré Fauci à l’émission « Today Show » de NBC vendredi matin à propos de l’offre de Biden. Fauci restera également le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Il a également salué le projet de Biden de demander aux Américains de porter des masques faciaux pendant 100 jours, mais a déclaré qu’il faudrait peut-être aller plus loin.

«C’est une bonne idée», a déclaré Fauci. «Il dit bon, les gars, croyez-moi, tout le monde pendant 100 jours. Maintenant, il se peut qu’après cela, nous en ayons encore besoin, mais il veut juste que tout le monde s’engage pour 100 jours. Je lui ai dit que je pensais que c’était une bonne idée.

L’expert en maladies infectieuses a également félicité les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama pour leur volonté de se faire vacciner en public une fois qu’un traitement COVID est prêt.

Et il a dit que davantage de personnalités publiques devraient faire de même.

«Je pense qu’il y a autant de personnes avec lesquelles le public peut s’identifier. Et le public concerne différents types de personnes. Certains se rapportent aux présidents, certains à des personnalités du sport, d’autres à des artistes – toute personne qui peut renforcer la confiance du public à propos du vaccin serait une bonne chose car nous devons vraiment faire vacciner autant de personnes que possible. Avoir un vaccin extraordinairement efficace, comme nous l’avons certainement, 94, 95%, ne veut rien dire si les gens ne se font pas vacciner. Et c’est la raison pour laquelle nous repoussons vraiment les limites à ce sujet », a déclaré Fauci.

Biden a déclaré dans une interview jeudi soir qu’il demanderait aux Américains de se masquer pendant 100 jours dès qu’il prêterait serment.

« Le premier jour de mon inauguration, je vais demander au public 100 jours pour masquer – juste 100 jours pour masquer. Pas pour toujours », a déclaré Biden jeudi à Jake Tapper de CNN.

«Et je pense que nous verrons une réduction significative» des cas de COVID lorsque cela se produira, a-t-il déclaré.

Le jour de l’inauguration est le 20 janvier. Biden a poussé les Américains à porter des couvre-chefs, suggérant même qu’il pourrait faire un mandat national pour lutter contre la maladie.

Son appel est intervenu alors que les États-Unis ont enregistré 3156 décès mercredi, le plus grand nombre de morts en une journée à ce jour – ce qui représente un décès toutes les 30 secondes. Mercredi, les hospitalisations ont atteint plus de 100 000 pour la première fois depuis la pandémie et le nombre quotidien de nouveaux cas a dépassé les 200 000.

Les États-Unis enregistrent en moyenne 179 171 cas par jour et 1 826 décès par jour au cours de la semaine dernière.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de porter des masques faciaux «dans les lieux publics et à proximité de personnes qui ne vivent pas dans leur foyer».

Mais certains en ont fait une question de liberté politique, affirmant qu’ils ne voulaient pas être « forcés » d’en porter une. Le président Donald Trump a hésité à porter un masque facial en public – bien qu’il en ait porté un dans des situations obligatoires – et ses rassemblements électoraux ont réuni des milliers de personnes sans masque facial. Son équipe a fait valoir que le port d’un masque facial était un choix personnel.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il demanderait aux Américains de se masquer pendant 100 jours dès qu’il prête serment, le 20 janvier.

Le président élu a également révélé qu’il avait parlé à Fauci et lui avait demandé de rester dans son poste actuel tout en jouant un rôle de premier plan dans son administration.

« Je lui ai demandé de rester exactement au même rôle qu’il avait eu pour les derniers présidents, et je lui ai demandé d’être également un conseiller médical en chef pour moi et de faire partie de l’équipe COVID », a déclaré Biden à CNN.

Biden a ajouté que Ron Klain, son nouveau chef de cabinet, connaissait bien Fauci et lui parlait « tout le temps ».

Le Fauci s’est parfois heurté à Donald Trump alors que le président a fait des suggestions telles que l’injection d’eau de Javel pour lutter contre le coronavirus et a fait pression pour une reprise économique avant l’avis médical.

Mais le médecin, qui était l’un des premiers experts de la crise du sida, est devenu un héros public et un visage de confiance de la maladie à mesure que les cas augmentent à travers le pays.

Les experts ont averti que les prochains mois d’hiver seront difficiles et que les cas de la maladie continueront d’augmenter.

«La réalité est que décembre, janvier et février vont être des temps difficiles. Je crois en fait que ce sera la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays, en grande partie à cause du stress qui va être exercé sur notre système de santé », a déclaré le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield.

VACCIN CONTRE LE COVID

Biden a déclaré qu’il serait « heureux » de prendre un vaccin COVID une fois que Fauci aurait déclaré qu’il était sûr de le faire et qu’il le prendrait publiquement pour lui démontrer sa confiance.

«Les gens ont perdu confiance en la capacité du vaccin à fonctionner. Déjà, les chiffres sont extrêmement bas, et ce que font le président et le vice-président importe », a-t-il déclaré.

Les trois anciens présidents – Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton – ont déclaré qu’ils prendraient publiquement un vaccin COVID pour susciter la confiance en lui.

Ses commentaires interviennent au lendemain du jour où trois de ses prédécesseurs présidentiels – Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama – ont déclaré qu’ils recevraient publiquement le vaccin contre le coronavirus comme moyen de démontrer son innocuité et son efficacité.

« Je pense que mes trois prédécesseurs ont établi le modèle de ce qu’il faut faire, en disant, une fois que cela est déclaré sûr … alors évidemment nous le prenons et il est important de communiquer avec le peuple américain », a déclaré Biden.

Il existe au moins trois vaccins COVID possibles montrant de forts signes d’efficacité.

Et la Food and Drug Administration a prévu une réunion le 10 décembre pour discuter de la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer.

Pendant ce temps, des verrouillages sont à l’horizon dans certaines régions du pays à mesure que les cas se multiplient.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi une nouvelle ordonnance de séjour à domicile pour les régions où moins de 15% des lits des unités de soins intensifs sont disponibles.

Le nouvel ordre divise l’État en cinq régions – dont aucune n’atteint actuellement le seuil des nouvelles restrictions.

Cependant, Newsom a déclaré que quatre régions sur cinq – le Grand Sacramento, le nord de la Californie, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie – sont en passe d’atteindre ce seuil dans quelques jours et que la cinquième – la région de la baie – devrait l’atteindre d’ici le milieu de le mois.

Lorsqu’ils dépasseront 85% de leur capacité, l’État ordonnera aux régions touchées de fermer les salons de coiffure et les salons de coiffure, de limiter les magasins de détail à 20% de leur capacité et de n’autoriser les restaurants à offrir des plats à emporter et des livraisons que pendant au moins trois semaines.