Le Dr Amir Bajoghli et le centre de dermatologie cutanée et laser présentent Venus Viva pour le traitement avancé des cicatrices d’acné

MCLEAN, VA / ACCESSWIRE / 15 octobre 2024 / Le Dr Amir Bajoghli et le Centre de dermatologie cutanée et laser sont ravis d’annoncer l’ajout de Venus Viva à leur gamme complète de traitements des cicatrices d’acné. Cette technologie de pointe offre une solution non invasive aux patients cherchant à améliorer l’apparence des cicatrices d’acné et à obtenir une peau plus lisse et plus uniforme. Les cicatrices d’acné peuvent avoir un impact significatif sur l’estime de soi et la qualité de vie d’un individu. Le Dr Bajoghli et son équipe s’engagent à fournir les traitements les plus avancés et les plus efficaces pour répondre à ces préoccupations.

Venus Viva utilise la radiofréquence nanofractionnelle (RF) et la technologie SmartScan pour fournir de l’énergie en profondeur dans la peau, stimulant la production de collagène et favorisant le renouvellement des cellules cutanées. Cette approche innovante permet des traitements précis et personnalisables, ciblant efficacement les cicatrices d’acné tout en minimisant les dommages aux tissus environnants.

« Nous sommes ravis d’offrir Vénus Viva comme une solution de pointe pour le traitement des cicatrices d’acné », a déclaré le Dr. Amir Bajoghlifondateur du Centre de Dermatologie Peau & Laser. « Cette technologie nous permet d’offrir à nos patients une option sûre, efficace et peu invasive pour améliorer la texture et l’apparence de leur peau. »

Les principaux avantages de Venus Viva pour le traitement des cicatrices d’acné comprennent :

Temps d’arrêt minimal par rapport aux traitements traditionnels Traitements personnalisables pour différents types et problèmes de peau Amélioration de la texture et du teint de la peau Réduction de l’apparence des cicatrices d’acné Stimulation de la production naturelle de collagène

Le traitement Venus Viva est généralement rapide et dure environ 15 à 30 minutes par séance. La plupart des patients ont besoin de 3 à 4 traitements et parfois de traitements supplémentaires, espacés de 4 à 6 semaines pour des résultats optimaux. La procédure est bien tolérée, les patients ne ressentant qu’une légère rougeur et une légère chaleur après le traitement, qui disparaissent généralement en quelques heures.

Le Dr Bajoghli et son équipe proposent des consultations complètes pour déterminer si Venus Viva est le traitement adapté aux besoins uniques et aux problèmes de peau de chaque patient. Ils travaillent en étroite collaboration avec les patients pour développer des plans de traitement personnalisés pouvant inclure Venus Viva seul ou en combinaison avec d’autres techniques de réduction des cicatrices d’acné pour des résultats optimaux.

« Venus Viva offre à nos patients un outil puissant dans la lutte contre les cicatrices d’acné », a ajouté le Dr Bajoghli. « Nous constatons des améliorations remarquables de la texture de la peau et de la confiance globale chez nos patients qui suivent ce traitement. »

À propos du Centre de Dermatologie Peau et Laser

Le Skin & Laser Dermatology Center est un cabinet de dermatologie médicale et cosmétique de premier plan implanté à McLean et Woodbridge, en Virginie. Dirigé par le Dr Amir Bajoghli, le centre propose une gamme complète de services, notamment des traitements pour les affections cutanées telles que l’acné, l’eczéma et la rosacée, ainsi que des procédures cosmétiques pour les taches brunes, les rides et le rajeunissement du visage. Le cabinet se consacre à fournir des soins de la plus haute qualité, en utilisant les dernières technologies et techniques dans le domaine de la dermatologie.

Le Dr Amir Bajoghli peut être contacté dans l’un de ses bureaux de Virginie :

McLean :

1359, chemin Beverly, 2e étage

McLean, VA 22101

(703) 893-1114

Woodbridge :

2200, boulevard Opitz, bureau 100

Woodbridge, VA 22191

(703) 492-4140

