Le Dr Alex George a révélé qu’il serait obligé de passer son premier Noël sans son défunt frère Llŷr seul à la suite de la plongée de Londres dans le verrouillage de niveau 4.

La star de Love Island a annoncé qu’il passerait seul la saison des fêtes à Londres, à environ 200 miles de sa famille et de ses amis au Pays de Galles.

La star de télé-réalité, 30 ans, a déclaré qu’il travaillerait plutôt à l’hôpital Lewisham où il est médecin A&E, lors de son premier Noël sans son jeune frère.

Llŷr s’est suicidé à l’âge de 19 ans en juillet de cette année à la suite d’une bataille avec sa santé mentale.

Le médecin inspirant s'est rendu sur son Instagram pour annoncer à ses abonnés la nouvelle déchirante.









Parallèlement à un selfie sur lui équipé d’un EPI complet, Alex a écrit: «On dirait que je serai seul à Londres ce Noël.

«Aussi difficile que cela soit à avaler et aussi bouleversant que cela soit pour la famille, je ferai ce qui est nécessaire.

«Je vais offrir mon aide à l’hôpital à Noël, pour m’occuper de ceux qui sont malades et loin de leur famille en ce moment.»

Il a refusé de perdre espoir et a insisté sur le fait qu’il gardait la tête haute en jurant de continuer à lutter contre le coronavirus aux côtés de ses collègues en première ligne dans A&E.

«Cette année a été de la merde, mais je refuse de perdre espoir ou désespoir», a-t-il déclaré.







(Image: dralexgeorge / Instagram)



«Je ne laisserai pas cela m’abattre. J’envoie de la positivité et de l’amour à toute personne touchée par l’annonce de ce soir.

« Rappelles toi. Il y a toujours l’espoir d’un jour meilleur. »

Le dernier coup de verrouillage – qui déchire des milliers de familles à travers le pays ce Noël – signifie qu’Alex ne sera pas autorisé à quitter Londres et que sa famille ne sera pas autorisée à quitter le Pays de Galles après que des mesures d’urgence spéciales ont été prises samedi. lorsque les scientifiques ont mis en garde contre la propagation rapide de la nouvelle souche de coronavirus.

Boris Johnson a annoncé samedi que les zones du niveau 3 seraient déplacées dans un nouveau niveau 4 strict pendant deux semaines à compter de dimanche.

Quelques heures plus tard, le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a annoncé un verrouillage à l’échelle du pays pour que le pays commence à minuit.

On ne sait pas encore quand le verrouillage strict sera levé.







(Image: Dr Alex George / Instagram)







(Image: dralexgeorge / Instagram)



Après avoir révélé ses projets de Noël, le Dr Alex a ensuite partagé une vidéo Instagram rassurant ses abonnés sur le fait qu’il s’en sortait bien et a partagé un message édifiant pour aider les autres en difficulté.

Il a dit: «Quand de mauvaises choses se produisent dans la vie ou que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, en vous mettant en colère ou en vous en plaignant, je ne sais pas, cela vous met juste en colère ou vous en veut à l’intérieur et parfois, je pense qu’il vaut mieux simplement prends les choses sur le menton et vas-y, c’est de la merde, ce n’est pas une bonne situation ou ce que je veux faire mais, nous faisons de notre mieux, allons-y et tirons au mieux de la situation.

Il y a quelques semaines à peine, le héros du NHS a avoué qu’il traversait la période la plus difficile après la mort de son frère Llŷr.

Alex s'est confié aux fans sur son chagrin d'amour sur son podcast The Waiting Room où il a jailli qu'il était « si fier » de son frère et a dit affectueusement qu'il serait toujours dans ses pensées.









Il a déclaré aux fans: «J’ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie personnelle après avoir perdu mon frère Llŷr pour cause de santé mentale en juillet.

«Il n’avait que 19 ans avec une carrière en médecine devant lui.

« J’étais tellement fier de lui. Il me manque tellement et il est toujours dans mes pensées. »

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale