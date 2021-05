Le Dr Aaron Stern, qui a appliqué le code de classification des films, décède à 96 ans

Le Dr Aaron Stern, psychiatre qui, à la tête du comité de classement des films d’Hollywood au début des années 1970, s’est imposé comme la sentinelle des cinéphiles contre l’imagerie charnelle et la violence, est décédé le 13 avril à Manhattan. Il avait 96 ans. Sa mort, à l’hôpital, a été confirmée par sa belle-fille Jennifer Klein. Un auteur, professeur et consultant en gestion qui avait toujours été intrigué par les escalades dans les entreprises, il a jouté avec des cadres de studio égocentriques, des producteurs, des réalisateurs et des acteurs – fournissant suffisamment d’eau pour son livre de 1979, «Me: The Narcissistic American». De 1971 à 1974, le Dr Stern a été le directeur de la classification et de la notation Motion Picture Association of America, qui avait été fondée quelques années plus tôt. Il a remplacé le Code de la production rigoureusement moraliste imposé au début des années 1930 et administré de manière censurée par Will H. Hays, diacre presbytérien et ancien président du Parti républicain national. Le nouveau comité de notation, qui avait du mal à gagner en crédibilité à ses débuts, a classé les films par lettre pour faire savoir aux cinéphiles à l’avance à quel point la violence, la sexualité et le langage grossier devaient s’attendre à l’écran.

La décision du conseil selon laquelle un film méritait une cote de R, ou restreint, pourrait attirer plus d’adultes, mais éliminerait immédiatement le groupe de cinéphiles non chaperonnés de moins de 17 ans; une cote X interdirait complètement toute personne de moins de 17 ans. Le Dr Stern a refondu la catégorie PG (orientation parentale) pour inclure un avertissement selon lequel «certains documents pourraient ne pas convenir aux pré-adolescents». Il a également essayé, mais a échoué, d’abolir la cote X – au motif, a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 1972, que ce n’était pas le travail de la Motion Picture Association d’empêcher les gens d’entrer dans les théâtres. (La cote X a été changée en NC-17 en 1990, mais sa signification est restée inchangée.) Pas avant l’année dernière, avec la sortie de « Trois Christs», Un film sur des patients hospitalisés qui croyaient être Jésus, le Dr Stern a-t-il reçu un crédit d’écran (il était l’un des 17 producteurs du film). Mais le manque de reconnaissance à l’écran a démenti le pouvoir qu’il exerçait en tant que directeur du conseil d’administration, qui a projeté des films en privé et a ensuite voté sur la cote de lettre à imposer. Même certains critiques ont donné à la nouvelle classification codée par lettre le bénéfice du doute au début des années 1970, convenant que ses décisions, contrairement à celles de l’ancien Code de la production, étaient de plus en plus fondées sur la sociologie que sur la théologie. Pourtant, deux jeunes membres du comité de notation, nommés dans le cadre d’une bourse d’un an, ont écrit une critique cinglante de sa méthodologie qui a été publiée dans le New York Times en 1972. Ils ont accusé le Dr Stern d’ingérence mégalomane, de montage de scripts avant de filmer et de recadrage de scènes par la suite, et de tolérer la violence gratuite tout en étant puritain à propos du sexe. Ils ont affirmé, entre autres, qu’il avait prévenu Ernest Lehman, le directeur de «La plainte de Portnoy»(1972), que se concentrer sur la masturbation dans la version cinématographique du roman de Philip Roth risquait une cote X.

«Tu peux avoir une scène d’amour, mais dès que vous commencez à déboutonner ou à décompresser, vous devez couper », a déclaré le Dr Stern dans The Hollywood Reporter à propos du sexe dans les films. L’article du Times a suscité des lettres félicitant le Dr Stern de la part de plusieurs administrateurs, dont M. Lehman, qui a déclaré que les conseils du Dr Stern avaient en fait amélioré sa dernière version de «La plainte de Portnoy». Ce à quoi le critique de cinéma du Times, Vincent Canby, renifla: «Si M. Lehman a été vraiment influencé par les conseils du Dr Stern il y a deux ans, alors il devrait poursuivre le médecin pour faute professionnelle. Le Dr Stern a soutenu que le système de notation, bien qu’imparfait, servait plusieurs objectifs. Entre autres choses, a-t-il dit, il a repoussé des définitions encore plus restrictives de l’obscénité par le Congrès, les tribunaux et les localités; et il a averti les gens de ce qu’ils pourraient trouver intrusifs à mesure que les mœurs évoluaient et que la société devenait plus tolérante. «La croissance sociale devrait rendre le système de notation de plus en plus obsolète», a-t-il déclaré au Los Angeles Times.

Aaron Stern est né le 26 mars 1925 à Brooklyn d’immigrants juifs d’Europe de l’Est. Son père, Benjamin Israel Stern, était menuisier et sa mère, Anna (Fishader) Stern, était une femme au foyer. Élevé à Bensonhurst et Sheepshead Bay, il était le plus jeune de trois enfants et le seul né aux États-Unis.

Après avoir obtenu son diplôme du Brooklyn College en 1947, il a obtenu une maîtrise en services psychologiques et un doctorat en développement de l’enfant de l’Université de Columbia, et un diplôme en médecine de la Downstate Health Sciences University de l’Université d’État de New York. En plus de sa belle-fille Mme Klein, il laisse dans le deuil son épouse, Betty Lee (Baum) Stern; deux enfants, Debra Marrone et Scott Stern, de son premier mariage, qui s’est soldé par un divorce; deux autres beaux-enfants, Lauren Rosenkranz et Jonathan Otto; et 13 petits-enfants. Le Dr Stern a été présenté à Jack Valenti, le président de la Motion Picture Association, par un voisin de Great Neck, NY, Robert Benjamin, un cadre chez United Artists. Il a d’abord commencé à réviser des films pour l’association et a été recruté par M. Valenti pour diriger l’administration des cotes à la mi-1971. Il y est parti au début de 1974 pour rejoindre Columbia Pictures Industries et est finalement revenu de Los Angeles à New York, où il a relancé son cabinet privé. Il a également enseigné à Yale, Columbia, à l’Université de New York et à l’Université de Californie à Los Angeles, et il a été directeur de l’exploitation de Tiger Management, un fonds spéculatif, et administrateur de la Robertson Foundation. Un éducateur chevronné au NewYork-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center, le Dr Stern, avec sa femme, a fait un don de 5 millions de dollars en 2019 pour doter un poste de professeur et une bourse à Weill Cornell Medicine pour traiter des patients atteints de troubles de la personnalité pathologique. Le cadeau était une reconnaissance pour les soins qu’il avait reçus lors d’une urgence médicale. Le Dr Stern s’était intéressé au narcissisme avant même de se rendre à Hollywood, mais son expérience là-bas s’est avérée inspirante.