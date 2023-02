Le DPM Wong de Singapour déclare que le budget 2023 était un « équilibre délicat »

“D’une part, il fallait essayer de rendre notre situation budgétaire plus durable, surtout après avoir tant dépensé pendant Covid. Mais pourtant, nous ne pouvons pas diminuer trop rapidement, car l’économie est encore faible”, a déclaré Wong a déclaré Martin Soong de CNBC sur “Squawk Box Asia”.

“C’est particulièrement difficile cette année, car c’était vraiment un exercice d’équilibre très délicat à gérer en raison des différentes demandes et pressions concurrentes”, a déclaré mercredi Lawrence Wong, également vice-Premier ministre, au lendemain de l’annonce du budget de Singapour au Parlement.

Notre économie est revenue aux niveaux d’avant Covid, mais notre situation budgétaire est encore assez faible et toujours très tendue.

Singapour s’attend à un léger déficit de 2 milliards de dollars de Singapour (1,5 milliard de dollars), soit 0,3% du PIB, pour l’exercice 2022. Wong a déclaré lors du discours de mardi après-midi. C’est plus étroit que l’estimation précédente de 3 milliards de dollars singapouriens.

“Et à cause de l’inflation, de nombreuses personnes veulent de l’aide pour mesurer le coût de la vie. Et pourtant, si vous en faites trop sur le coût de la vie, vous risquez par inadvertance de faire grimper l’inflation et d’alimenter la demande”, a déclaré Wong. “Alors, comment trouvez-vous le sweet spot?”

Pour aider les Singapouriens à faire face à l’inflation et aux récentes hausses d’impôts sur les biens et services, il a promis 3 milliards de dollars singapouriens supplémentaires (2,26 milliards de dollars) en plus de les 8 milliards de dollars singapouriens pour le programme de soutien précédemment promis en 2022.