Le doyen du DMACC demande au conseil d’administration d’examiner les commentaires du public et les politiques de la FOIA

Wade Robinson, doyen des ressources étudiantes du DMACC et de la réussite des étudiants d’Ankeny, à droite, a pris la parole lors d’un commentaire public lors d’une réunion du conseil d’administration le 14 octobre. (Photo de Brooklyn Draisey/Iowa Capital Dispatch)

BOONE — Un doyen du Des Moines Area Community College a été informé avant la réunion du conseil d’administration de lundi qu’il n’était pas autorisé à se lever lors de la réunion et à demander la démission du président du conseil d’administration.

Le responsable du collège communautaire, Wade Robinson, était prêt à accuser le président d’utilisation inappropriée des ressources du collège lors de son élection de 2017. Mais le président du collège lui a dit qu’il lui était interdit de faire ces remarques pendant la période de commentaires publics du conseil, citant une politique interdisant de parler du caractère ou des motivations des employés du collège.

Robinson s’est levé lors de la réunion, mais il a simplement demandé au conseil d’administration de revoir les politiques relatives à la prise de parole lors des réunions du conseil d’administration et aux demandes de la Freedom of Information Act (FOIA).

Il avait déjà fait part de ses allégations concernant l’utilisation inappropriée des ressources du collège dans un courriel envoyé aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants du collège, aux membres du conseil du collège et à d’autres personnes.

Robinson, doyen de Student Resources et d’Ankeny Student Success, a accusé le président du conseil d’administration, Joe Pugel, d’avoir utilisé les ressources du DMACC pour aider à garantir sa réélection au conseil d’administration en 2017. Il a également accusé le président Rob Denson de ne pas avoir demandé à Pugel le remboursement des ressources du collège. et demandant à Robinson de garder le silence. L’université a interdit à Robinson de s’exprimer sur ce sujet lors des commentaires publics, il a donc décidé d’envoyer un e-mail vendredi.

«Je l’ai simplement présenté parce que je pense que c’est la bonne chose à faire», a déclaré Robinson.

Dans ses commentaires, Robinson a déclaré qu’il aurait accusé Pugel d’avoir utilisé de manière inappropriée les ressources de l’université pour se présenter à son poste aux élections de 2017 et lui aurait demandé de démissionner. Il a également prévu de demander une enquête sur les élections pour déterminer si quelqu’un d’autre était impliqué et quelles mesures devraient être prises.

Denson a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Iowa Capital Dispatch que Pugel n’est pas un employé, mais que les commentaires que Robinson prévoyait de faire auraient fait référence aux employés, ce qui est contraire à la politique du conseil d’administration en matière de confidentialité.

Pugel a refusé de commenter après la réunion.

Denson a demandé un avis juridique sur les commentaires publics proposés par Robinson. Les avocats Michael Galloway et Jeffrey Edgar d’Ahlers & Cooney, PC ont déclaré que le collège communautaire ne devrait pas permettre à Robinson de s’exprimer sur cette question au motif que cela violerait la politique du conseil d’administration relative aux employés. Ils ont déclaré qu’il existe d’autres forums disponibles pour ses plaintes, comme le Conseil d’éthique et de divulgation des campagnes de l’Iowa.

Robinson a déclaré qu’il avait plutôt mis dans l’e-mail tout ce qu’il avait prévu de dire lors de la réunion, ainsi que les pièces jointes qu’il avait reçues via des demandes de dossiers ouverts qui comprenaient l’analyse juridique.

Questions relatives aux élections du conseil d’administration de 2017

Juste après les élections de 2017, Robinson a déclaré qu’il occupait le poste de doyen exécutif par intérim lorsque quelqu’un a déclaré que Denson avait indiqué que le collège devrait dépenser plus d’argent en marketing dans le district de Pugel pour l’aider à rester au conseil d’administration. Robinson a déclaré qu’il considérait cela comme signifiant que le personnel du collège mettrait en commun des ressources supplémentaires dans le district de Pugel lors des élections de 2021. Robinson a soumis ses préoccupations dans le cadre d’une procédure de plainte officielle après les élections de cette année-là et a reçu une réponse selon laquelle rien ne s’était passé.

Denson, dans son courrier électronique, a nié avoir demandé à un membre du personnel du DMACC de déplacer des ressources vers le district d’un candidat au conseil d’administration.

Robinson a déclaré qu’il ne pensait pas que l’affaire devait être close et il a continué à soumettre des plaintes par le biais de l’ancien processus de plainte et de la politique de dénonciation du collège. Cette année, il a soumis une demande de dossiers ouverts au directeur exécutif du Iowa Ethics and Campaign Disclosure Board en mai et une demande FOIA au DMACC en juin afin de comprendre ce qui s’est passé.

Denson a déclaré dans son e-mail au Capital Dispatch que le personnel du DMACC avait aidé « un candidat » à rédiger une lettre au rédacteur en chef et un « éditorial » et les avait transmis aux médias locaux, et avait publié des publications sur les réseaux sociaux sur la course aux candidats, que « nous avons rapidement retirées ». .» Selon le courrier électronique de Robinson adressé aux responsables du collège, Denson a déclaré que le membre du personnel en question avait confirmé que le personnel du collège avait passé huit ou neuf heures à aider la campagne de Pugel.

« Au meilleur de nos connaissances, cela a été fait en dehors des heures de bureau », a déclaré Denson dans l’e-mail.

Selon un e-mail de l’avocat de l’Iowa Ethics and Campaign Disclosure Board, Andrew Greenberg, en décembre 2021, Denson l’a contacté et lui a posé des questions sur l’incident de 2017, dont Denson a déclaré avoir « récemment pris connaissance » au moment de l’e-mail.

Le courrier électronique de Greenberg indique qu’un candidat à l’élection du conseil d’administration « peut avoir utilisé les ressources du DMACC à des fins de campagne » et, bien que Denson ne l’ait pas nommé, il a été élu en 2017 et réélu en 2019.

Le service marketing de l’université a aidé le candidat à préparer des documents, qui ont ensuite été publiés, et a aidé à organiser une interview à la radio, indique le courrier électronique de Greenberg. Denson cherchait des conseils sur la manière de remédier à la situation, a écrit Greenberg. Greenberg a conseillé à Denson de découvrir le temps et les ressources du personnel utilisés et de demander au candidat de rembourser au collège une somme d’argent spécifique, selon le courrier électronique de Greenberg.

Greenberg a également informé Denson que même si des cas comme celui-ci ont un délai de prescription de trois ans pour les plaintes auprès du comité d’éthique, et que cette date était déjà dépassée pour cet incident, il devrait quand même demander un remboursement « le plus tôt possible, car cela pourrait encore survenir ». éclairer par d’autres moyens.

Après la FOIA

Denson et Robinson se sont rencontrés après avoir déposé sa demande FOIA, a écrit Robinson dans son courrier électronique adressé aux responsables du collège. Denson a révélé l’identité du membre du personnel et a demandé à Robinson de l’abandonner, car « Joe Pugel a collecté 300 000 $ pour Legacy Plaza, a fait don de plus de 75 000 $ à la Fondation DMACC et se rend à ses frais pour les réunions du conseil d’administration », a déclaré Robinson dans son e-mail.

Au cours de leur réunion, Robinson a déclaré que Denson lui avait dit que « lui et d’autres avaient probablement fait des choses avant les élections de 2017 qu’ils n’auraient pas dû faire et avaient promis que cela ne se reproduirait plus ».

Le collège n’a pas calculé la contribution en nature ni demandé de remboursement à Pugel, a déclaré Denson dans l’e-mail, car les travaux de marketing étaient effectués en dehors des heures de travail du collège et aucun remboursement n’était donc nécessaire.

Après que Robinson ait soumis sa demande de parole lors des commentaires publics, Denson l’a rencontré à nouveau, lui demandant « à plusieurs reprises s’il y avait un moyen de surmonter cela », a déclaré Robinson dans son e-mail. Il a déclaré qu’il ne retirerait pas ses commentaires et a appris plus tard que ses commentaires avaient été jugés irrecevables.

Pugel siège au conseil d’administration de manière continue depuis 1997, a déclaré Denson dans son courrier électronique.

Dans son courrier électronique, Denson a déclaré qu’il avait abordé cette question lors des élections de 2017 et, bien que le collège examine les informations et les allégations avancées par Robinson, il ne constate actuellement aucun changement dans les faits de l’incident.

« En l’absence de nouveaux faits, nous considérons cette affaire close », a déclaré Denson dans son courrier électronique.

