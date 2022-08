Le doyen de l’école qui a tiré sur un élève condamné à payer un jugement de 10 millions de dollars

BOSTON (AP) – Un ancien doyen d’un lycée de Boston connu affectueusement par les étudiants sous le nom de “Rev” a été condamné par un juge fédéral à payer plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à un ancien élève qu’il a été reconnu coupable d’avoir tenté de tuer dans un différend sur les ventes de médicaments.

Le jugement par défaut vendredi contre l’ancien doyen du lycée anglais Shaun Harrison comprend 7,5 millions de dollars de dommages-intérêts pour douleur, souffrance et détresse émotionnelle; 2,5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs ; et plus de 80 000 $ pour les frais médicaux de la victime.

Harrison a été reconnu coupable par un tribunal d’État en 2018 d’agression et d’autres accusations, et condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 26 ans de prison.

Harrison, qui avait une formation d’organisateur communautaire et de ministre de la jeunesse, était doyen des universitaires, un travail qui nécessitait de maintenir l’ordre et d’encadrer les étudiants, selon un témoignage au procès.

Mais il menait une double vie, selon les autorités. Il avait des liens avec le gang violent des Latin Kings, recrutait des étudiants pour lui vendre de la drogue et gardait une arme à feu dans son appartement.

Harrison a nié les accusations, déclarant à une chaîne de télévision de Boston qu’il “n’a jamais vécu une double vie”.

La victime, qui avait été recrutée par Harrison pour vendre de la marijuana, avait 17 ans lorsqu’il a reçu une balle dans la nuque à bout portant dans une rue enneigée de Boston en mars 2015.

La balle a manqué de peu le tronc cérébral et l’artère carotide de la victime, mais lui a brisé la mâchoire. Il a subi deux interventions chirurgicales, a eu la mâchoire fermée pendant neuf mois, reste paralysé sur la moitié de son visage, souffre de neuropathie faciale, de perte auditive et a besoin de poids sur ses paupières pour l’aider à ouvrir et à fermer les yeux, selon des documents judiciaires. Il continue de ressentir la douleur de la balle qui reste logée dans sa tête et a développé une dépendance aux opioïdes prescrits pour la douleur.

Aucun avocat n’a été répertorié pour Harrison dans l’affaire civile déposée par la victime en 2019.

On ne sait pas si la victime recevra un jour de l’argent de Harrison.

“Le jugement contre M. Harrison en tant qu’individu garantira qu’il ne pourra jamais tirer profit d’aucun effort lorsqu’il sera libéré de prison, y compris la vente des droits de publication de cette histoire”, a déclaré l’avocat du plaignant, John Martin, dans un e-mail. Samedi.

Les écoles publiques de Boston ont également été désignées comme défenderesses, mais le juge a rejeté les réclamations contre le système. Cette décision fait l’objet d’un appel, a déclaré Martin.

“Les écoles publiques de Boston ont fait preuve d’un mépris total pour la sécurité des élèves et ont fait preuve d’une négligence grave lorsqu’elles ont permis à un prédateur d’occuper un poste de confiance et d’autorité dans cette école après de multiples incidents qui auraient dû entraîner son licenciement”, a-t-il écrit.

The Associated Press