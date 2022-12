Le Dow se dirige en dessous de 30 000, peu de chance d’atterrissage en douceur pour l’économie : CFO

Chaque fois que le marché boursier a rebondi d’un creux en 2022, il est redescendu. Les grands espoirs des investisseurs que le pire est dans se sont transformés en faux chefs au milieu des taux d’intérêt les plus élevés en 15 ans. La chute actuelle des actions à la fin de l’année n’est que le dernier exemple, et la vente n’est pas encore terminée.

Les derniers dégâts du Moyenne industrielle Dow Jones s’aggravera avant de s’améliorer, et même si la bataille de la Fed contre l’inflation mène au succès, elle se fera au prix d’un atterrissage brutal de l’économie l’année prochaine, selon une nouvelle enquête auprès des directeurs financiers menée par CNBC.

Les résultats de la dernière enquête trimestrielle auprès des directeurs financiers ne sont pas une surprise. Tout au long de 2022, les conversations avec les membres individuels du CFO Council ont le plus souvent tendu à penser que l’économie se dirigeait vers un atterrissage brutal. Lors du récent sommet annuel à Washington, DC le 30 novembre, un sondage dans la salle a montré que la majorité des directeurs financiers restaient de cet avis.

L’enquête du CNBC CFO Council Q4 2022 est un échantillon des perspectives actuelles parmi les principaux responsables financiers. Elle a été menée auprès de 23 directeurs financiers de grandes organisations entre le 30 novembre et le 20 décembre.

Voici quelques détails.

La récession arrive

Il a été remarqué qu’aucune récession n’a été plus prédite que celle qui n’a toujours pas frappé l’économie. Inclure les directeurs financiers dans ce camp de pronostiqueurs. Plus de 80 % des répondants à l’enquête du quatrième trimestre s’attendent à une récession en 2023. Ce pourcentage a augmenté d’un trimestre à l’autre, car de plus en plus de directeurs financiers ont repoussé les prévisions antérieures selon lesquelles l’économie était déjà entrée en récession. Les directeurs financiers sont divisés sur le moment, avec des pourcentages égaux (43%) affirmant que la récession frappera au premier ou au second semestre de l’année.

Chaque fois qu’une récession frappe, le moment est moins important que l’enquête qui révèle que moins de 10% des directeurs financiers pensent qu’un atterrissage en douceur – l’idée que la Réserve fédérale peut refroidir les conditions économiques, faire baisser l’inflation et faire monter le chômage sans faire sombrer l’économie – est possible.

Plus de vente de Dow

Les opinions des directeurs financiers sur la récession impliquent plus de souffrances pour un marché boursier qui termine l’année avec une autre baisse volatile de la valeur. Plus de la moitié des directeurs financiers (56 %) interrogés s’attendent à ce que le Dow Jones Industrial Average retombe en dessous de 30 000 avant qu’il n’atteigne 40 000 pour la première fois, et c’est près du triple du nombre de directeurs financiers (21 %) qui pensent que le pire est dans le marché ou a choisi de ne pas faire d’appel sur les actions dans l’enquête.

Mais les perspectives ne sont pas toutes sombres. Dans quelques domaines clés pour l’économie et les marchés, les directeurs financiers pensent que le pire est arrivé. Par exemple, avec l’inflation.

L’inflation a culminé

Bien qu’il reste le principal facteur de risque externe cité par les directeurs financiers – et cité par davantage de directeurs financiers au quatrième trimestre -, près des deux tiers des personnes interrogées affirment désormais que l’inflation a atteint un pic. Et les directeurs financiers pensent que malgré le coût pour l’économie et le marché boursier, la Fed fait un meilleur travail. Plus de la moitié des directeurs financiers évaluent désormais la gestion de l’inflation par la Fed comme “bonne” ou “excellente”, une amélioration majeure. Les directeurs financiers qui ont décrit les efforts de la Fed pour contrôler l’inflation comme médiocres sont passés d’environ un quart des répondants au troisième trimestre à moins de 10 % qui partagent cette opinion maintenant.

Les risques politiques n’affaibliront pas le marché

L’une des raisons pour lesquelles l’inflation a été citée par un plus grand nombre de directeurs financiers comme le principal facteur de risque externe auquel leurs entreprises sont confrontées : un autre risque a diminué de 10 % d’un trimestre à l’autre, le risque d’une réglementation excessive. Les élections de mi-mandat et le gouvernement divisé pourraient être responsables de cette diminution de la peur.

Concernant d’autres risques politiques clés à l’horizon en 2023, les directeurs financiers pensent que les gros titres seront pires que la réalité. Une grande majorité des directeurs financiers (plus de 80%) affirment qu’une fermeture du gouvernement est peu probable en 2023, et ils pensent également qu’il est peu probable – plus de la moitié disent que c’est “très peu probable” – que le Congrès ne parvienne pas à relever le plafond de la dette, un point de vue détenus par plus de 90 % des répondants. Cela reflète le point de vue de Kevin Brady, le plus haut républicain sortant du comité des voies et moyens de la Chambre, qui a déclaré aux directeurs financiers lors du récent sommet annuel du CNBC CFO Council à Washington, DC, qu’il s’agissait d’une « alarmiste économique ».

“En fin de compte, notre dette sera payée à temps. … Je ne prévois pas de 2011 ni même de 2018”, a déclaré Brady.

Les entreprises continueront de dépenser et d’embaucher

Alors que la situation économique et le marché boursier se sont affaiblis cette année, un ensemble de conclusions qui ont été cohérentes dans l’enquête auprès des directeurs financiers est la relative stabilité des dépenses et des plans d’investissement. Cela reste le cas au T4.

Moins d’un quart des directeurs financiers s’attendent à ce que les dépenses et les effectifs de leur entreprise soient réduits en 2023. Cela ne veut pas dire que les entreprises ne sont pas plus prudentes. Un pourcentage égal (environ 40 %) de directeurs financiers affirment que leurs dépenses et leurs effectifs resteront les mêmes l’année prochaine que ceux qui s’attendent à ce qu’ils augmentent.