Le Dow Jones vacille alors que la fermeture du gouvernement se profile ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec une fermeture du gouvernement presque certaine dimanche. La Chambre a rejeté vendredi un projet de loi de dépenses provisoire du président Kevin McCarthy. Les livraisons de Tesla se profilent également.







Une tentative de rallye boursier est en cours, les principaux indices sortant de leurs plus bas niveaux en milieu de semaine. Mais le rebond a été pour le moins terne, notamment pour le Dow Jones. Le recul de vendredi par rapport aux plus hauts intrajournaliers soulève la possibilité que la tentative de rallye finisse par être un rebond de courte durée.

Une journée de suivi est nécessaire pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Les investisseurs doivent être prudents quant à l’augmentation de leur exposition d’ici là.

Tesla (TSLA) devrait publier lundi matin ses chiffres de production et de livraison pour le troisième trimestre, les analystes se précipitant à réduire ses prévisions ces derniers jours. Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV) publiera dimanche ses ventes de septembre et du troisième trimestre, avec le géant des véhicules électriques BYD (BYDDF) à rendre avant l’ouverture de lundi.

L’action Tesla a brièvement flirté avec une entrée agressive vendredi, tandis que XPeng a sans doute offert un signal d’achat précoce. BYD a du travail à faire tandis que les stocks Li Auto et NIO nécessitent un temps de réparation important.

L’action Tesla est en bourse MII 50.

Fermeture du gouvernement proche

Une fermeture du gouvernement fédéral semble de plus en plus probable le dimanche 1er octobre. La Chambre dirigée par le Parti républicain et le Sénat dirigé par les démocrates sont en désaccord sur les projets de loi de dépenses, des majorités très minces compliquant les efforts dans les deux chambres.

La Chambre a rejeté vendredi un projet de loi de financement à court terme poussé par le président Kevin McCarthy, alors que quelque 21 partisans de la ligne dure du Parti républicain ont voté non. La mesure n’aurait eu aucune chance au Sénat, mais la difficulté de McCarthy à faire adopter quoi que ce soit à la Chambre est un mauvais signe pour un éventuel accord.

Samedi, les leaders parlementaires travaillaient sur une autre mesure de dépenses à court terme, sans réductions drastiques ni secours en cas de catastrophe, ce qui la rendrait peut-être plus acceptable pour les démocrates de la Chambre.

S’il n’y a pas d’accord, jusqu’à 3,5 millions de fonctionnaires resteront sans salaire à partir de dimanche. Les données économiques clés, notamment le rapport sur l’emploi de septembre attendu vendredi, ne seront pas publiées.

Une courte fermeture du gouvernement aurait peu d’impact durable sur l’économie ou le marché, mais une fermeture prolongée pourrait avoir des implications significatives.

Les craintes d’une fermeture du gouvernement ont été l’une des principales raisons pour lesquelles les solides gains du marché de vendredi matin se sont fortement estompés.

Contrats à terme sur le Dow Jones

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.

Rassemblement boursier

Une tentative de rallye boursier a commencé en milieu de semaine, mais les gains ont été, au mieux, médiocres depuis lors.

Pour la semaine, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,2 %. L’indice S&P 500 a reculé de 0,4% lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice composite du Nasdaq a terminé légèrement en hausse. L’indice à petite capitalisation Russell 2000 a augmenté de 0,5%.

Vendredi marquait le troisième jour d’une tentative de rallye sur le S&P 500 et le Nasdaq, mais elle n’a pas beaucoup progressé. Une journée de suivi pourrait avoir lieu dès lundi, mais ces principaux indices ne sont pas si loin de sous-coter les récents plus bas.

Le Dow Jones est tombé sous sa ligne des 200 jours mardi, et les efforts déployés vendredi pour retrouver ce niveau ont rapidement échoué. Le Dow Jones n’a pas sous-coté les plus bas de mercredi, mais a terminé avec sa pire clôture en près de quatre mois. Techniquement, le Dow Jones en est au deuxième jour d’une tentative de rallye.

L’un des points positifs de ces derniers jours a été l’étendue du marché, mais la tendance générale a été anémique au cours des dernières semaines.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 13 points de base à 4,57 %. Jeudi, le rendement a atteint 4,69 %, son plus haut niveau depuis octobre 2007. Le rendement a bondi de 75 points de base au troisième trimestre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,8% à 90,79 dollars le baril la semaine dernière, après avoir touché 95 dollars à un moment donné. Le brut a bondi de 28,5 % pour le trimestre.

Les valeurs énergétiques ont commencé la semaine en force, mais ont cédé une grande partie de leurs gains, tout comme les prix du brut. Certains secteurs de la technologie, du bâtiment et de l’assurance semblent intéressants, mais nécessitent la coopération du marché au sens large.

Aux plus hauts de vendredi, un certain nombre d’actions ont émis des signaux d’achat, notamment Tesla, mais la plupart d’entre elles ont fait long feu avec le marché. Quelques-uns ont tenu le coup, comme Zscaler (ZS) et Titres en portefeuille PDD (PDD).

Ces 5 actions affichent une action haussière après de fortes hausses

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 1,45% la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a légèrement augmenté de 0,2%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a rebondi de 2,1%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 2,2% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement diminué de 0,2 %. L’action Tesla est le titre n°1 des ETF d’Ark Invest. Ark de Cathie Wood possède également des actions BYD.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 1,8% la semaine dernière. FNB américain Global Jets (JETS) a baissé de 0,8%. FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement augmenté de 0,5%. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,2%. Le Fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) a chuté de 0,4%. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a diminué de 1,5%.

Deux actions flashent sur des entrées agressives

Livraisons Tesla

Le géant des véhicules électriques devrait publier la production et les livraisons du troisième trimestre avant l’ouverture de lundi. Les livraisons de Tesla devraient chuter par rapport au record de 466 140 du deuxième trimestre, les analystes se précipitant tardivement pour abaisser leurs prévisions optimistes au cours des derniers jours. La production a probablement fortement chuté par rapport au deuxième trimestre, car Tesla a connu des arrêts temporaires et a généralement ralenti sa production. Cela reflète en partie les améliorations de fabrication du modèle 3 actualisé et du prochain Cybertruck, mais il semble que Tesla cherchait à réduire les stocks croissants.

Les haussiers de Tesla regardent déjà au-delà des livraisons du troisième trimestre, pariant sur une forte reprise au quatrième trimestre et sur l’éventuel lancement du Cybertruck.

L’action Tesla a augmenté de 2,2% à 250,22 la semaine dernière. Les actions ont brièvement franchi la ligne des 50 jours vendredi avant de réduire leurs gains. Un mouvement décisif au-dessus de la barre des 50 jours pourrait offrir une entrée anticipée. L’action TSLA a un point d’achat de 278,98 tasses avec poignée, selon MarketSmith.

Tesla contre. BYD : les géants des véhicules électriques se battent pour la couronne

Livraisons de véhicules électriques en Chine

Les pionniers des véhicules électriques, Li Auto, Nio et XPeng, publieront dimanche leurs livraisons de septembre et du troisième trimestre.

Li Auto devrait à nouveau ouvrir la voie avec un autre mois record, même s’il y a eu des rumeurs selon lesquelles le fabricant de SUV hybrides offrirait des réductions, rejoignant enfin la guerre des prix des véhicules électriques.

XPeng répond à la demande pour le crossover G6, un rival du Tesla Model Y, ainsi que pour le SUV G9 tout juste rafraîchi avec un prix inférieur.

Nio pourrait avoir du mal à dépasser les 20 000 livraisons en septembre.

L’action Li Auto a plongé de 9,2 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois en raison des craintes d’escompte. L’action Nio a rebondi pour un gain hebdomadaire de 5,9 %, mais est bien en dessous des principales moyennes mobiles. L’action XPEV a bondi de 11,7% à 18,36, reprenant la ligne des 50 jours et franchissant une ligne de tendance descendante. Les investisseurs pourraient attendre une entrée moins agressive, comme 19,96. Le point d’achat officiel est de 23,62.

Pendant ce temps, BYD publiera probablement un autre mois record avant l’ouverture de lundi, avec de nouveaux modèles et des exportations en plein essor en tête. Les ventes globales de véhicules du géant des véhicules électriques et des batteries, y compris les hybrides rechargeables, ont dépassé celles de Tesla au cours de l’année écoulée. BYD réduit également rapidement l’écart avec Tesla dans les ventes de BEV tout électriques. Il sera probablement juste en dessous de son rival américain au troisième trimestre, mais pourrait s’emparer de cette couronne au quatrième trimestre.

L’action BYD a chuté de 1,7% à 30,89, s’échangeant entre les lignes de 50 et 200 jours. Le point d’achat officiel est de 36,27, mais il pourrait y avoir une entrée anticipée avec un mouvement décisif au-dessus d’une baisse des 50 jours.

Que faire maintenant

L’évolution de vendredi montre pourquoi les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour acheter des actions dès la première hausse. Oui, une tentative de rallye du marché est en cours, mais rien n’indique qu’il s’agisse d’autre chose qu’un bref rebond au sein d’une correction.

Une journée de suivi pourrait encore avoir lieu dans les prochains jours, surtout si une fermeture du gouvernement est évitée ou se termine rapidement. Les investisseurs devraient donc passer ce week-end à parcourir les écrans et à mettre en forme leurs listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions présentant de fortes lignes de force relative.

N’oubliez pas que tous les FTD ne réussissent pas. Alors restez patient. Si cela se traduit par une forte reprise du marché qui dure plusieurs semaines ou mois, vous aurez de nombreuses opportunités dont vous pourrez profiter. Si la correction du marché atteint de nouveaux plus bas, vous serez heureux d’être largement à l’écart.

Une façon de garder l’esprit ouvert est de rechercher d’éventuelles opportunités de vente à découvert, même si vous vendez rarement. Cela peut vous aider à garder du recul alors que les principales actions progressent vers la ligne de 50 jours et d’autres niveaux clés.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur X/Twitter à @IBD_ECarson et des discussions sur @edcarson1971 pour les mises à jour boursières et plus encore.

