Le Dow Jones grimpe de 500 points alors que les actions, soutenues par la Fed, visent des records

Les actions américaines ont grimpé en flèche jeudi, dans un contexte d’optimisme croissant quant au fait que la réduction drastique des taux d’intérêt de la Réserve fédérale entraînera un « atterrissage en douceur » de l’économie américaine.

L’indice S&P 500 (^GSPC) a grimpé d’environ 1,7 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^IXIC) a gagné plus de 500 points, les deux se négociant autour de records de clôture. Le Nasdaq Composite (^IXIC), à forte composante technologique, a mené la hausse, en hausse de 2,7 %.

Les marchés boursiers sont en hausse alors que les investisseurs s’intéressent de plus près à la décision de la Fed de lancer son nouveau cycle de taux avec une baisse de 50 points de base. Après l’annonce de la politique monétaire de mercredi, les indicateurs ont oscillé avant de clôturer en baisse.

Wall Street a intégré le message du président Jerome Powell selon lequel une réduction drastique des taux dans une économie relativement forte finira par écarter le risque de récession – et constitue un signe de foi, et non de panique face aux conditions actuelles.

Bank of America estime désormais que la Fed va réduire ses taux de 0,75 % d’ici la fin de l’année, contre 0,50 % comme elle l’avait prévu auparavant. En comparaison, le « dot plot » de la banque centrale elle-même indique que les responsables politiques s’attendent à une réduction d’un demi-point de pourcentage.

En savoir plus: Ce que la baisse des taux de la Fed signifie pour les comptes bancaires, les CD, les prêts et les cartes de crédit

Les actions de croissance sensibles aux taux ont grimpé en préouverture, les mégacapitalisations de la Big Tech qui ont alimenté le rallye de cette année ayant enregistré des gains. Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT) et Meta (META) ont tous progressé d’environ 2 %, tandis qu’Apple (AAPL) a ajouté plus de 3 %. Tesla (TSLA) et Nvidia (NVDA) ont augmenté de près de 5 %.

Le pivot de la Fed étant terminé, certains acteurs du marché se remettent à surveiller les publications de données alors qu’ils se préparent à une volatilité potentielle. Un rapport hebdomadaire du ministère du Travail sur demandes initiales d’allocations chômage Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a chuté jeudi matin à son plus bas niveau depuis quatre mois. Le chiffre pour la semaine terminée le 19 septembre s’est établi à 219 000, tandis que le total de la semaine précédente a été révisé à la hausse de 1 000, à 231 000.