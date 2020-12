Chloé Sims a ravi les fans cette semaine quand il a été révélé que sa fille Maddie, âgée de 15 ans, la rejoindrait dans le spécial Noël TOWIE.

Alors que Chloé est heureuse de partager les hauts et les bas de sa vie avec les téléspectateurs de l’émission de télé-réalité ITVBe depuis 2011, elle a préféré garder Maddie hors des feux de la rampe en grandissant.

Ainsi, la vue de Maddie posant avec sa mère et ses tantes glamour Demi et Frankie Sims était un régal très rare pour les fans de la série à succès Essex.

C’est lors d’une fête de famille Sims pour le 14e anniversaire de Maddie l’année dernière que Chloé a finalement révélé qui était le père de sa fille après l’avoir caché pendant neuf ans.





La star de télé-réalité a lancé une énorme surprise pour Maddie à Brentford et a invité son ex à se joindre à la fête.

« Donc, beaucoup de gens se sont toujours intéressés à qui est le père de Maddie. Et bien le voilà! » Chloé pleura.

Le duo avait l’air très heureux et détendu l’un avec l’autre comme Chloé a expliqué: « J’avais 18 ans … il en avait 24.

«Alors vous tous les f *** eurs curieux qui vouliez savoir, le voilà!







Malgré la rupture dans leurs jeunes années, la paire a réussi à rester en bons termes.

Expliquant pourquoi ils se sont séparés, Chloé a déclaré dans une précédente interview avec New! magazine: «J’étais avec le père de Maddie, Matthew, pendant sept ans, mais nous avons fini comme frère et sœur et ce n’est pas ce que je veux.

« Je n’ai jamais été amoureux qu’une seule fois et ce n’était pas avec le père de Madison. C’était avec l’homme le plus incroyable que j’aie jamais rencontré – il était si drôle avec des looks parfaits. Je l’aimais vraiment.

« Elle [Madison] a une bonne relation avec son père. Je suis très proche des parents de son père. Elle est entourée de gens qui l’aiment. «

S’exprimant dans son autobiographie The Only Way is Up- My Story, Chloé a partagé ses difficultés à élever Maddie en tant que parent célibataire alors qu’elle tentait de joindre les deux bouts dans une série d’emplois qu’elle méprisait.







Elle a également parlé dans le passé du diagnostic d’autisme et de TDAH de sa fille.

Mais à la suite des difficultés de son adolescence, la fortune de Chloé a changé lorsqu’elle est devenue célèbre en suivant les traces de son cousin Joey Essex à TOWIE.

Le jour de la fête des mères cette année, Chloé a réfléchi sur sa vie passée en partageant des photos inédites de son temps à élever Maddie.

L’un des clichés montrait la fière maman Chloé rayonnante alors qu’elle regardait Maddie dans ses bras alors qu’elle allaitait son bébé au biberon.

Elle a décrit Maddie comme son «monde entier».

Puis, lorsque sa relation avec Pete Wicks a implosé cette année, Chloé a déclaré qu’être mère était sa plus grande réussite dans un message sincère.







Applaudissant des trolls se moquant d’elle pour être «amie avec des avantages» avec sa co-star, elle a renvoyé: « MON NOM EST CHLOE SIMS IM 38 IVE GOT A BEAUTIFUL FILLE [sic]

« J’AI OBTENU UNE CARRIÈRE RÉUSSIE À LA TÉLÉVISION DE 10 ANS TOUT CE QUE J’AI, J’AI TRAVAILLÉ DUR POUR INCLUER MON CORPS [sic]

« JE PRENDS PARFOIS DES DÉCISIONS SUR L’ÉMOTION, JE SUIS HUMAIN. JE SUIS TOUJOURS FIÈRE DE QUI JE SUIS QUELLE QUE SOIT L’ABUS QUE JE RECEVE ICI !! »

Le lien spécial de Chloé avec sa fille est d’autant plus poignant que la star a été abandonnée par sa propre mère à l’âge de trois ans.







Elle a précédemment déclaré: «J’ai si peu de souvenirs de maman que je peux à peine me souvenir de son visage.

«Je ne saurai jamais pourquoi elle est partie et nous ne l’avons pas revue depuis. Quelle sorte de femme sort et laisse son enfant?

«Je ne pense pas que ce qui s’est passé ce jour-là va jamais sombrer. Pourquoi maman m’a quitté, je ne le saurai jamais. En ce qui me concerne, je ne la rencontrerai jamais.

Pendant ce temps, la camarade TOWIE star de Chloé a annoncé cette semaine qu’elle allait devenir maman pour la première fois après être tombée enceinte de son petit ami Tommy Mallett.

Les stars de TOWIE, qui sont ensemble depuis six ans, se sont rendues mardi soir sur leurs comptes Instagram pour partager la belle nouvelle, révélant que leur bébé était attendu en mai.

L’émission spéciale de Noël d’Essex sera diffusée sur ITVBe le 16 décembre