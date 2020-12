Kate Garraway a rendu hommage à l’amitié «phénoménale» du co-animateur d’ITV Ben Shephard au cours d’une année «horrible et difficile».

La star de Good Morning Britain vit sur le fil du rasoir depuis mars, son mari Derek Draper à l’hôpital luttant contre Covid-19 et passant des mois dans le coma.

Kate, 53 ans, a déclaré: «Pendant 20 ans, Ben a dû faire beaucoup pour moi, mais cette année a été un autre niveau. Il a essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour aider – cela a été une énorme pression sur lui.

«Travailler aux côtés de quelqu’un qui vous inquiète, et aussi essayer de faire le travail… c’est une chose énorme. Je sais à quel point cela a été difficile pour lui.







Son éloge est venu alors que le duo se préparait à accueillir une version virtuelle des 1 Million Minutes Awards de GMB, célébrant ceux qui donnent du temps pour aider les autres.

Ben, 45 ans, a déclaré que malgré ce que Kate et ses enfants Darcey, 14 ans, et Billy, 11 ans, traversent, elle est restée inspirante.

Il a déclaré: «Sa positivité éternelle est quelque chose que nous pouvons tous regarder. Il n’y a pas un moment où cette admiration ternit.

Kate a qualifié les récompenses de cette année le 17 décembre de « plus magnifiques et édifiantes » que jamais, ajoutant: « Jamais auparavant nous n’avons [so] avait besoin de la bonne volonté des gens pour nous faire passer.

* Découvrez comment aider sur itv.com/1MillionMinutes.