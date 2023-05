Le doux hommage de Graham Norton au légendaire animateur de l’Eurovision Sir Terry Wogan laisse les téléspectateurs en larmes

GRAHAM Norton a laissé les téléspectateurs de l’Eurovision en larmes avec un doux hommage à feu Sir Terry Wogan.

Le présentateur, 60 ans, co-anime et raconte le concours de chansons de ce soir en direct de Liverpool.

L’hommage a laissé les téléspectateurs à la maison en larmes alors qu’ils se rendaient sur les réseaux sociaux pour commenter[/caption]

Et lors d’un lien vers la carte vidéo de Loreen avant sa performance, Norton a rendu hommage au légendaire animateur Sir Terry Wogan.

Le regretté présentateur est décédé en janvier 2016 des suites d’une bataille contre le cancer.

S’adressant aux téléspectateurs à la maison, Graham a déclaré: «Je vous exhorte à lever tout ce qui est devant vous, un verre, une tasse, une tasse et à porter un toast à la mémoire du regretté grand Sir Terry Wogan.

« L’homme qui était et sera toujours la voix de l’Eurovision. »

Graham fit une pause avant d’ajouter : « Sir Terry.

L’hommage a laissé les téléspectateurs à la maison en larmes alors qu’ils se rendaient sur les réseaux sociaux pour commenter.

L’un d’eux a déclaré: «Merci beaucoup de continuer à lever un verre à Sir Terry; cela signifie beaucoup pour beaucoup d’entre nous.

Un deuxième a dit: « Que Dieu accorde la paix à votre belle âme, Sir Terry. »

« Bravo Sir Terry, vous êtes à 100% la raison pour laquelle j’aimais ça quand j’étais enfant et vous me manquez chaque année de tout mon cœur. Merci de nous avoir donné l’Eurovision à notre manière, personne ne le fait comme vous », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a dit : « A toi, Sir Terry Wogan, tu me manques #eurovision n’est pas la même sans toi. »

Mae Muller espère remporter la couronne ce soir pour le Royaume-Uni avec son entrée I Wrote A Song.

La jeune femme de 25 ans a reçu un certain nombre de messages vidéo de bonne chance de visages célèbres avant sa performance.

Cependant, il semble que Mae ait besoin de toute la chance qu’elle peut avoir, car les bookmakers prédisent une lourde perte pour le Royaume-Uni.

Les chances de gagner de Mae ont chuté ces dernières heures, passant de 40/1 à 60/1, selon Betfair.

Les chances sont même à 50/1 pour elle d’obtenir des « points nuls » après que son prédécesseur Sam Ryder ait terminé à la deuxième place l’an dernier.

Le Royaume-Uni a reçu deux fois des « points nuls » ou des « points nuls ».

Présente Terry Wogan et Natasha Kaplinsky avec la chanteuse Javine, gagnante du concours Eurovision de la chanson – Making Your Mind Up show, samedi 5 mars 2005, au BBC Television Center de Londres[/caption]